加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：131,010,047
  • 关注人气：204,502
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

市场缩量迎接注册红

(2020-08-21 11:53:41)
转载
久违的反弹，尤其是久违的高开。几个因素支持早盘市场的翻红。

第一，确实是之前跌得太多，从昨天分时上能够看到午后指数下探3350点后市场出现了明显的放量信号。显然是有一部分资金开始选择抄底。技术上，沪指的3350刚好回踩在上升趋势线上，而创业板当前的点位也在2600的高位平台支撑，因此这个位置有资金抄进去是正常的。

第二，中美对峙上，又出现了一些变幻。其一是双方确定近期讲通话。其二是今早消息反华急先锋，川总的前幕僚班农被逮捕，其三是美国对大疆的337调查结果公布：不会发布禁令，似乎都在释放缓和信号。这对于近期严重受到外围因素降温的市场而言，毫无疑问是好消息。

其三，美股昨晚继续上涨，尤其科技股。苹果市值创了新高超过了2万亿美元。眼下苹果市值仅低于八个国家的GDP，已超巴西。科技确实是第一生产力。受到外围科技股走势影响，歌尔股份今天一度涨停，创业板也同样受到提振。

第四，毕竟下周一市场将迎来创业板的注册制落地。这是今年最大的重头戏。去年科创板，今年注册制，这种大的金融改革市场还是要给面子的。周五拉红一波，等于提前给创业板注册制暖场。这算是一种政治任务。同时参考科创板的历史经验，尽管之前市场不看好，但对于活跃资金来说，毫无疑问又是一场投资盛宴。因此一部分聪明资金今天也开始布局。

总的来说，多重因素造成了早盘的反弹，但另一方面来讲，市场的活跃度不高。早盘指数继续缩量，半天两市总成交刚刚突破5000亿，连续两天不足万亿成交已经没有悬念，而且量能比昨天还要小一点。

整个市场都在等待内外的重磅事件落地，资金跟不上，高位股分化就是必然，今天看，市场再一次把情绪转向目前增长比较确定的主线上，消费股再一次领跑。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有