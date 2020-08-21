久违的反弹，尤其是久违的高开。几个因素支持早盘市场的翻红。





第一，确实是之前跌得太多，从昨天分时上能够看到午后指数下探3350点后市场出现了明显的放量信号。显然是有一部分资金开始选择抄底。技术上，沪指的3350刚好回踩在上升趋势线上，而创业板当前的点位也在2600的高位平台支撑，因此这个位置有资金抄进去是正常的。





第二，中美对峙上，又出现了一些变幻。其一是双方确定近期讲通话。其二是今早消息反华急先锋，川总的前幕僚班农被逮捕，其三是美国对大疆的337调查结果公布：不会发布禁令，似乎都在释放缓和信号。这对于近期严重受到外围因素降温的市场而言，毫无疑问是好消息。





其三，美股昨晚继续上涨，尤其科技股。苹果市值创了新高超过了2万亿美元。眼下苹果市值仅低于八个国家的GDP，已超巴西。科技确实是第一生产力。受到外围科技股走势影响，歌尔股份今天一度涨停，创业板也同样受到提振。





第四，毕竟下周一市场将迎来创业板的注册制落地。这是今年最大的重头戏。去年科创板，今年注册制，这种大的金融改革市场还是要给面子的。周五拉红一波，等于提前给创业板注册制暖场。这算是一种政治任务。同时参考科创板的历史经验，尽管之前市场不看好，但对于活跃资金来说，毫无疑问又是一场投资盛宴。因此一部分聪明资金今天也开始布局。





总的来说，多重因素造成了早盘的反弹，但另一方面来讲，市场的活跃度不高。早盘指数继续缩量，半天两市总成交刚刚突破5000亿，连续两天不足万亿成交已经没有悬念，而且量能比昨天还要小一点。





整个市场都在等待内外的重磅事件落地，资金跟不上，高位股分化就是必然，今天看，市场再一次把情绪转向目前增长比较确定的主线上，消费股再一次领跑。



