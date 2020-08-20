







盘后商务部爆出消息：中美双方已商定将于近日举行通话。这是针对上一次延期的会谈。这两天各种传闻传的山响，终于现在官方出来放风了。操作一如既往地迷人。如果是早有消息，为何不尽早公布。眼下等于给外盘放了一个利好，国内股民按着伤口胃疼。





按照商务部表态的这个节奏，时间点不会太久，毕竟人家也急，大选吗。估计就在这两周，大概率就是本周末。这次通话主要还是评估第一阶段协议的落实情况。近期我们大规模采购了美国农产品原油。按照目前吹风的消息来看，应该不会不满意。





只不过昨天新加坡早报爆出来川总扬言退出第一阶段协议的消息。恐怕来者不善。美国佬怕是想要更多的利益了。当然，中国也要谈，毕竟包括目前华为、tiktok等一系列事件，都是需要争取的利益。





拭目以待吧。





对于股市而言，没什么好办法。一方面外围的消息，今天市场直接是给亚太股市拖死的，沪指在整个亚太算跌得少的，创业板跌幅更是如此。没啥好办法，只能踏实等靴子落地。





另一方面，注册制成为了一个变量。其实这个政策在市场的解读一直有两种声音。市场这个位置如果足够强势，没有海外利空，那么正面的解读会更加强硬的站出来。但很可惜，目前这种状态，反而加大了市场对于接下来注册制分流的担忧。





对于本轮改革而言，我们还是坚定之前的看法。尽管短线存在大幅波动。但发行机制改革将倒逼资金筛选和关注A股优质企业。核心资产的溢价空间将进一步被打开。这才是长牛的玩法。





大家也不要总想着自行车。毕竟世界上最成功的美股，同样是这么个玩法。我们看到的美股三大股指，都不是统计所有美股的，人家也是捡着强势股当权重。所以美股所谓十年长牛，是20%的股票长牛，60%的股票不动，20%的股票退市带来的。美股选错股，更可怕更血腥，一年退500家可受得了？





所以改革必然伴随阵痛，不能光看见贼吃肉不看见贼挨打。本轮资本市场改革，假如真的砸下去，我们坚定认为，就是这一轮行情的黄金坑。



