早盘市场延续调整，外围恒指跌超2%，整个亚太市场都在一片绿光，内部创业板指形成破位，虽然有所抵抗，但力度太差，大概率就此向下寻找支撑。





资金面截止上午收盘北向资金流出20亿，尤其近两日市场隐约出现放量的态势，颇有恐慌盘出逃的味道。





导致下跌的因素有几个。最直接的是昨天川总的讲话，导致市场对于中美磋商的预期出现了巨大变数，这成为了外资头上的紧箍咒，也导致了港股的大幅度回撤。





另一个则是近期基金经理主动限额的消息，被市场解读为降温信号。





但客观来说，目前很多爆款老基金，都是重仓医药、科技带来的巨大收益。这个位置新基民买入，实际上是变相继续吹打高估值板块的泡沫。因此，我们认为本轮基金规模的主动控制，并不应该单纯理解为被动降温。而是一种主动的策略调整。毕竟，轮动才是牛市的特征，面对着天价的白酒、医药，悠着点不是坏事。





从中期来看，基民最大的资金来源是储蓄，7月份存款数据的大幅度下滑，就证明了大量老百姓在将储蓄通过基金渠道入市。当然，四十万亿规模的银行资金如果流入股市，那是真正的海量增量资金，牛市将毫无疑问的持续下去。但这与慢牛的监管需求背离。但另一方面储蓄入市也确实是大趋势所在，是房住不炒背景下的必然，因此中长期的趋势仍然无法阻挡。





除了上述两点之外，注册制成为了一个变量。其实这个政策在市场的解读一直有两种声音。市场这个位置如果足够强势，没有海外利空，那么正面的解读会更加强硬的站出来。但很可惜，目前这种状态，反而加大了市场对于接下来注册制分流的担忧。





对于本轮改革而言，我们还是坚定之前的看法。尽管短线存在大幅波动。但发行机制改革将倒逼资金筛选和关注A股优质企业。核心资产的溢价空间将进一步被打开。



