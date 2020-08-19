今天市场大跌的原因，新加坡联合早报官微披露了一条消息，川总取消了上周末的中美贸易谈判，至于是否会退出第一阶段协议时，他表示“拭目以待”！





这与之前国内讲的“因时间安排”导致的谈判延期就有很大不同了。这个消息目前看有一定准确性，至少和市场是联动的——它是下午一点多爆料的，随后A股 港股 A50集体跳水。外资午后大比例撤离了50个亿。应该还是有人又提前知道了风声，至于眼下，没什么好办法，等待官方的消息。





指数今天这个下跌，要考虑到沪指已经是经过重编的，实际上创业板指数的走势更能够体现市场目前的状态。如果单看创业板指，已经进入前期三次低点的2600支撑区间。但换句话说，这个位置如果再跌一下，就是破位的走势，从近期量能的情况来看，创业板上周五开始的三根反弹只能被判断为下跌中继。若如此，则进一步下探是大概率事件，目前看，一旦破位至少要先看60线的支撑。





这个位置的下跌，更重要的，很多人会将其与注册制联系起来。





诚然注册制的落地，一直被相当比例的投资者认为是利空，毕竟资金分流是可想而知的。同时放行当天即计入融券标的的操作，对于市场做空显然是一个发力点。尤其对比历次A股游戏规则变更对市场的影响，我们看到历次改革对应的市场反馈，确实是跌多涨少。





但对于本次注册制而言，我认为中期讲还是维持之前的判断。发行机制改革最大的意义在于倒逼资金寻找核心资产溢价。细分龙头的机会会更加凸显。





至于短期而言，创业板的风险确实仍然要首先规避。目前创业板融资余额超过1500 亿，处在历史较高水平，占208个融资融券标自由流通市值的5%；质押跌破预警线和平仓线规模大致在476亿左右；偏股型基金合计持股创业板市值近4000亿，且股票型基金仓位较高。



