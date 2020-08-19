北向资金今天暂停交易，没了外资的风向标，市场继续横盘震荡整固。早盘市场没有进一步冲击前高，而是低开之后震荡，量能继续萎缩。





从技术上看，今明两天是比较重要的窗口，若周四仍然无法挑新高，大概率就此回踩3400~3380的支撑区间。节奏上需要注意，但趋势上反而不需要担心。下周注册制落地，倒计时不过三个交易日，在这个时间点上，给注册制暖场是整个市场最重要的任务。





消息面昨晚人寿辟谣：与其他保险公司合并为不实传闻





这只大象3天暴涨27%，走出了妖股的气势。从两次中国神券，再到这一次中国神险，资金已经快给忽悠瘸了。一边是拼了命的辟谣，一边是我不听我不听就要买。现在是别描，越描越黑，股民说你有，那你就有。至于什么蚂蚁金服概念，纯当添头。





只不过，当所有人都默认大象起舞是机构所为的时候，龙虎榜上却赫然显示，人寿这一票异动，真的是游资干的——人寿过去三天，北上资金爆买6.8亿，然后反手卖出了6.16亿，这里面机构顺带手还跑了一个亿。





隔夜辟谣，今天人寿整体出现了大幅度回调，也是今天盘面承压的关键因素。从近期金融股的已在异动来看，普遍都有小流通市值+谣言的攻击模式，很有游资的味道在里面。市场目前进入宽幅震荡区间，加上注册制在即多事之秋。在迟迟无法寻找发力点的情况下，一部分歪门邪道的资金开始做一些不光彩的小动作了。这需要大家在接下来的行情里面注意。





早盘来看，水利建设+农业成为市场最强品种，或许也是唯一强势的板块，这其中，与昨天大领导的安徽考察有关，看报道，大领导首先是看防汛然后是田间地头了解当地恢复生产情况。往资本市场上讲，就是抗洪+农业。





现在农业股真的是时来运转。联合国定调的粮食危机大背景下，时不时又有消息刺激一发。看来后市还有的看。





其他板块来看，昨天煤炭搞小动作，今天电力快速冲一波，本质上还是低估值轮动。除此之外，煤炭、电力等能源板块走强，也有炒作经济复苏的因素。下半年要大搞经济建设，工业用电需求肯定比上半年要多，电力企业盈利也会相应改善。



