周一的大幅拉升之后，周二市场拒绝直接摸新高，北上资金没有继续扫货，内资也表现冷静，于是指数进入震荡模式。实际上，在沪指重新编制之后，指数的走势应该说已经被优化了，这种模式下的微幅上涨，其实能够看出，整个市场的节奏，已经相较于7月份出现了明显的缓和。





包括隔夜消息面再一次强调的大水漫灌向精准滴灌的转变。能够预期到接下来市场想要复制7月初的暴涨还是有难度了。接下来市场能否就按照监管的需求走出慢牛呢？不知道，但至少有周一的大阳线在，下周的注册制落地，不会太难看。这是目前最重要的政治任务。





板块上来看，量能萎缩之下，消耗资金量过大的金融股遭到了市场的嫌弃。保险股清一色低开低走，只有中国人寿，尾盘一波加速挑新高，也成为了沪指尾盘翻红的助力。券商股早盘惯性冲高，但到了午后，因为资金的难以为继纷纷回落。





题材方面，只有农业继续强势上涨。社科院报告称2025年可能出现1.3亿吨的粮食缺口，农业股今天延续强势，京粮控股等多只涨停；并带动食品、白酒、啤酒、养殖等板块齐涨。另外，代糖概念的保龄宝、金禾实业也再度涨停。





而这其中京粮控股连板，带动海南板块，海航基础、湖南发展等涨停。





国药集团董事长称新冠灭活疫苗预计年底上市，两针不到一千元。价格比预期的要高得多，刺激疫苗概念，君正集团继续走妖涨停；盘中国药股份涨停，带动疫苗板块，临近收盘，康希诺直线拉升。



