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资金悄然等待大腿出现

(2020-08-18 11:48:16)
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早盘外资在昨天疯狂扫货之后的短期沉寂，导致市场再一次的震荡，但很快临近收盘前，转为流入，指数也就此走出翘尾。

从技术上而言，市场趋近于前高，拉升一波挑新高应该是应有之义，但从落脚点而言，市场与一个月前调整开始时面临的情况又是一致的——缺少新的发力点、估值过高。

因此转了一圈之后，指数层面把方向落实在了两个看上去最不太可能出错的地方。

其一是农业，农业的问题我们说过，今年农业股的消息面是超预期的，这个已经是板上钉钉，前两天又有国际权威机构讲粮食危机，而国内反对餐饮浪费似乎成为了这一因素最好的佐证。这也成为农业股最好的故事和股价支撑。

其二是金融。券商保险在昨天的大幅拉升之后，今天继续惯性上攻。消息面上注册制的即将落地成为最大的利好。而除此之外，昨天前前村长的T+0喊话也吸引了足够的目光。从改革的角度讲，此次注册制落地之后，交易机制也随之改变，20%的涨跌幅限制，和上市当天计入融资融券标的的设置，等于放大了散户无法对冲所承担的风险预期。

在这个预期下，不论是T+0还是单次T+0的出台都极有可能加速落地，这没什么好说的。但只要T+0落地一定会成为券商的另一个利好。这也是资金继续拉升金融的最直接理由。

总的来说，市场强度有所下降，但跌幅超5%的品种非常有限，证明人气并不低迷，前高在即，资金更像是等待振臂一呼。午后我们看看有没有大腿出现，让指数抱住了一飞冲天

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