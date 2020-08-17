周末的各项利好在周一集中爆发。





第一，银保监会领导关于，推动“房地产金融化泡沫化势头得到遏制”，以及“养老金在资本市场占比达到世界平均水平”的表态。前者意味着，楼市去杠杆可能告一段落，而后者则带来巨大想象空间——目前国内养老基金中，基本养老保险规模4.4万亿，企业年金和职业年金约1.6万亿，总计约6万亿元，如果要达到世界平均水平，入市率得是50%，预计在3万亿左右；现在养老金委托金额到1万亿，总投资规模3000万，理论上还有10倍的空间！





第二，创业板注册制即将落地的利好。注册制对于市场的影响我们反复讲过，不再赘述。





第三，包括央妈今早直接进行了7000亿的MLF操作，为市场注入流动性。





第四，加上外围中美谈判延期所展开的想象空间——有朋友不太理解这个，我简单说一下：其实观点并不复杂“假如谈判是你死我活重要非凡的事项，必然所有时间安排都要为此让步”，而“既然谈判因为时间问题延后，说明很可能并不涉及足以影响市场的事项”。当然你要非抬杠，我也不陪你，送所有被自己的想象力吓趴下的朋友一句话——既然最好的你都不信，干嘛非要信最坏的。





第五，前村长唱多T 0。这个到真的没的说。20%空间加上首日即可融券交易，这对于散户来说风险其实被放大了，T 0，至少是单次T 0必然要提速，这对于券商，又是利好。





五重利好之下，金融股全面爆发，，沪指距离新高仅一步之遥，明天再涨0.6%即可创2018年2月以来的新高！





从政策层面看，除了注册制本身以及不可控的外部因素之外，周末到今天为止，可以看到密集的政策落地。应该讲，都是在为下周的注册制搭台。7月初的一轮暴涨，为中芯国际上市造势；因为中芯国际上市是政治任务。下周一，创业板注册制也要落地，这也是政治任务。为创业板注册制保驾护航，是管理层需要完成的任务。





但这并不是说，市场仅仅是一个政策市。实际上上周我们讲过，周一最迟周二是市场一定要放量启动的位置，今天这个位置能够启动，说明资金并未放弃牛市。而投资者层面来看，看多已经成为习惯——从多个渠道人士获悉，截至上午11:00，明星基金经理葛兰管理的中欧阿尔法首募规模已接近200亿。由于该基金认购期仅为今天一天，且募集上限为80亿元，依据目前的募集进度，低配比“板上钉钉”。



