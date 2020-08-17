周末的消息开始在早盘市场发酵。





一方面，外围随着中美谈判的延后，看上去是不确定性的延期，实际上反而凸显出谈判并非是眼下中美最看重的问题，因此反而呈现了对中美问题的降温效果。这对于上周被外部局势压制的资金来说，是一个缓和。





另一方面，银保监会主席郭树清的刊文，又开始提风险，比如世界或走到金融危机边缘，中国金融体系势必遇到很大困难，不良资产将陆续暴露等等，形势看着很严峻，可以说各种严防死守！





但也释放了几大利好，一是房地产金融化泡沫化势头得到遏制，这意味着，楼市去杠杆可能告一段落，对地产股是好消息。二是鼓励资本市场。最重要的一句话，推动养老金在资本市场占比达到世界平均水平…这是个超级利好。





目前国内养老基金中，基本养老保险规模4.4万亿，企业年金和职业年金约1.6万亿，总计约6万亿元，如果要达到世界平均水平，入市率得是50%，预计在3万亿左右；现在养老金委托金额到1万亿，总投资规模3000万，理论上还有10倍的空间！





熟悉郭的人知道，一直是坚定地直接融资推动者，之前就讲过要提高直接融资比重，实际上这是变相的降低银行风险，但无论如何，对于资本市场而言，是好消息，之前的专访，说目前国内是36%，但欧美股市是50%-60%，这样看来资本市场的发挥空间巨大，而要把直接融资继续提上去。机构资金就必须加快进场，比如养老金，理财、储蓄资金，甚至楼市的资金，A股长期慢牛依然可期！





其三，就是注册制的终于落地，下周一，创业板注册制落地+20%的涨跌幅开启。早盘这一系列的利好加持，久旱逢甘露的市场启动拉升模式。金融股全面启动，带动指数上攻。





上周咱们说过，既然市场将周末视为最大的压制情绪的时间点，那么周一最迟周二必须要有强势的方向选择。目前看的拉升确实符合了当时我们的观点。



