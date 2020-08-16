周末两件大事儿，第一是路透社的消息，原定于周六举行的评估中美第一阶段贸易协议的会议将因日程安排问题而推迟，目前尚未就新的日期达成一致。





如此重要的会议延迟，透露出来的信号比会议本身更重要，说明中美关系在缓和，配合着川总周末延长了TikTok的谈判窗口，毫无疑问也是在释放善意。这对于上周一直被外部情绪压制的市场而言，毫无疑问是一个好消息。





在外部环境突然转暖的同时，内部的改革终于落地，创业板注册制首批公司上市时间敲定为8月24日，同日，创业板800多只老股也将变成20%的涨跌幅限制，一个新的时代来临了。





对于20%，我们上周做过解读，大家要对接下来的选股更加重视。但从短线而言，如果参考科创板的经验，我们认为20%的落地，很可能会引发活跃资金对于创业板的集中炒作。





对于股民来说，注册制的落地，或许只意味着抽血。毕竟本周6家IPO已经提速，下周一口气18家，这是近年来少有的速度。但从我们来看，有两点是比较确定的方向。





其一，是慢牛开启——注册制的落地，会极大地摊薄垃圾股甚至普通股的溢价能力，因为未来大批量个股上市的预期，会导致上市公司不再成为稀缺标的，反向倒逼资金涌向核心资产龙头。这其实就是美股所谓十年长牛的逻辑。大家看美股涨了10年，但这十年间很多人依旧赔钱，大量股票逆势创新低，趴着不动的更多，真正上涨的股票大致只有三成多些(但都是涨幅巨大)。同时，美股还保持着平均每年约300家公司退市的速率，这是十分惊人的(近十年相对少些，但也有2000多家退市，97--05年曾出现9200多家退市记录，百年来合计30000多家退市)。





注册制意味着大量新股的出现，同时也意味着大量僵尸股将出现。牛市将不再是集体的狂欢，而只是一小部分股票的盛宴，注册制的推进执行必定伴随着市场游戏规则的改变和玩家的进一步成熟。这对于真正有能力去深入行业、个股做精研的团队和投资者而言是好消息。





其二，20%的涨跌幅，可能会带来短期资金大幅度的关注。对于20%的涨跌幅限制，很多人都在担心天地板——一天暴亏40%的惨剧。但参考去年科创板开通时的经验，开通之前市场越不看好，开通时越有机会！因为对于A股的炒作来说，最重要的指标就是：人气和流动性！





去年7月22日，科创板开通首日，在有50万门槛的情况下，25只股票，一天成交就高达485亿。仅仅是因为没有涨跌停限制，资金疯狂炒作，赚钱效应疯狂，于是便吸引了更多的资金进场。





现在整个创业板整个都变成20%的涨跌幅限制，对于主力资金来说，只要带头把随便一批品种炒起来，就能四两拨千斤，带动整个创业板的9万亿市值。创业板的门槛只有十万，只要赚钱效应一出来，马上就是天量的资金涌入，炒作氛围马上就起来了；会进一步强化赚钱效应，吸引更多资金；形成正循环。





包括对于重仓创业板的机构来说，也有这个动力去做这个事儿。因此我们认为，在这样一个时间点，大家不妨关注市场的超人气龙头——今年以来日均成交超过10亿元的人气品种。





这些有着资金记忆的品种，往往拥有相对不错的题材和基本面，说到底，讲故事的空间够大。也是最容易成为活跃资金集中火力拉高的核心！





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