



在内资为了周末的谈判无所适从的时候，外资展开了扫货模式，周五全天，北上资金扫货90亿，达到了近期一个小高潮。





外资这个位置的买入有很重要的意义。因为A股内资目前担忧的无非两件事儿。





第一，高估值产业能否得到业绩支撑，长期看还能否继续愉快的玩耍下去。

第二，近在咫尺的周末谈判，是否会形成新一轮的压力，对市场会造成什么样的影响。





而这两件事儿，对于外资来说，前者，人家是真的玩儿过长牛、价值投资的主儿，这个位置对于核心资产（白酒、金融等品种）的快速增仓，意味着仍然看好未来A股核心资产的机会。后者，外资对于海外事件的敏感度远高于内资，周五这个临阵增仓，虽然有在赌的成分，但整体上看外资还是倾向于周末谈判无利空的判断。





但外资的大比例流入，以及白酒金融的拉升，没有办法掩饰市场个股层面以及人气层面仍然受到压制的现实。





本周个股杀跌堪称惨烈，比较典型的比如新日恒力，周二涨停位炸板开始暴跌，四天四根大阴线，从最高12.21元跌到周五7.97元的收盘价，四天最高跌掉了35%。此外，英特集团、海汽集团、东莞控股等一批人气品种，也是本周杀跌主力。





新股层面也是如此，亿华通本周一上市，开盘首日最高价261.11元，连续五根大阴棒，今天收盘只剩下150.6元，跌幅超过40%！昨天上市的康希诺，也是连续两天暴跌。





惨烈的市场博弈，其实就是我们之前给大家讲的——高估品种要挤压估值泡沫，资金也要调仓换股。市场在高层会议之后，已经明确的大放水的逻辑不可持续。那么接下来的资金对于市场选股，就必然从7月份的大宽松逻辑，向接下来的业绩主线做靠拢。这才是近期大家看到盘面上剧烈波动的原因。





这个波动中，会有大批个股主动或者被动的受到拖累。同时因为整体市场的震荡，一些真正有业绩支撑有增长预期的品种也未必会选择短期内拉升——毕竟要承受整体市场的压力。





因此，盘面上除了异动护盘的品种外，反而是万马齐喑的感觉。但这里面其实有着三季度接下来的核心品种，所以我们反复说，大震荡来临的时候，考验的是大家的眼力和耐力。现在我想朋友们应该明白这句话的含义了。



