台海演习进一步推高军工。





而粮食的几条新闻则引发农产品剧震。一个是粮食局确认了“主产区小麦累计收购同比减少近千万吨”，一个是统计局紧随其后确认今年粮食丰收。再紧随其后全国人大准备立法制止餐饮浪费





很多朋友看不懂，其实统计局说夏米产量创历史新高，而前天晚上粮食局说的是小麦收购量同比去年减少近千万吨，看起来矛盾，实际上主要原因有两点：





一是粮价上涨，农民出现惜售现象，农民手里的余粮变多了；

二是一些私营企业，预期粮价要涨，参与投机，也跑去收购农民手里的粮食。





最后导致国家收购上去的粮食比去年要少！但目前看至少粮食涨价的预期没有改变，只不过昨天炒作过头了，今天要降降温。





另一个昨天疯狂炒作的，是第一创业的合并传闻，果不其然晚间爆出辟谣，但券商早盘低开之后基本上都是高走。中国神券的合并，现在是参与者频频辟谣，股民却越辟谣越坚信。堪称神迹。





题材方面看点有限。市场早盘成交进一步回落，而且幅度非常明显，看来整体行情的情绪，还是受到了15日谈判的压制。目前既然15日谈判是最大关注点。那么周五的市场也就没什么可期待的了。





唯一需要明白的事，假如周末没有利空传来，那么周一市场必须要快速放量启动，带动人气快速复苏，否则，就必须要接受人气下滑的现实了



