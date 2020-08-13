先说个笑话——消息人士表示，中国计划让国内券商第一创业与规模较小的竞争对手首创证券合并。





且看今晚会不会辟谣吧，哈哈哈，中国神券的故事换了主角继续讲，结果大家都以为券商的第二轮启动是靠七月份业绩爆炸带动的，没想到最后是靠轮动的谣言走出了第二波行情





不过讲真，券商同业合并应该是进一步金融开放的大趋势所在。国内迫切需要在外部投行巨头进场前，拥有足够强大的国家队。其实这种合并的预期有很大的解读空间。





一方面，毫无疑问是首先要考虑金融安全和市场占有率。另一方面，我认为这种迫切做大内资券商的政策导向，也说明了至少从我们的监管部门来看，中国资本市场的发展和想象空间仍然巨大。因此才要迫切的做大国内机构，避免了外资摘桃子的情况出现。





但就消息本身而言，除了当事人两家上市公司，券商股内部的联动反应很一般。说实话，今天整个市场的情绪都非常低迷。成交量再一次回落到万亿以下，并且是创下了七月份以来的量能新低。这个信号很危险。





但另一方面，个股表现很极端，仍然有78只涨停，跌停股不过10家，除了极端的个股抱团之外，其他的品种又鲜有表现，大量个股集中在正负3%的空间内震荡。





而外资今天也以微幅流入告终，仍然是稳坐钓鱼台的状态。似乎所有的资金都在等待着15日谈判的结果落地。于是接下来的两个交易日，其实对于操作和方向判断而言非常重要。





周五如果出现了急跌，对于风险偏好的投资者而言，我们认为是比较好的进场点。明天可以重点关注一下反制品种的超短线表现。





而下周一，对于方向判断更重要——如果我们说市场的低迷源于对15日谈判进程的观望，那么随着周末的消息出清，周一最迟周二市场必须要放量有所表示。否则人气的下台阶就是确定性的了。这个非常重要。





至于谈判，我们认为这件事儿反而是目前最不需要担心的。毕竟即便是互相指责，也意味着某人任期内最大的外交成果，成为了失败的代名词。这是眼下这个局面下，某人最不希望看到的。所以，多一点信心，也多一点耐心吧。



