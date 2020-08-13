指数继续震荡，市场情绪目前还是偏弱，消息面应该还是在等待15日的谈判落地。





高标深南股份与协鑫集成都有超预期的表现，而低位顶一字板的态度也很坚决，尤其是协鑫集成还带出来了低价垃圾股的涨停潮。不过也不亦过分乐观，指数如创业板，已经有小平台破位的感觉了，能不能守住要看下午了。





除了15日的谈判之外，目前市场值得期待的就是三季度的公募建仓窗口。截至8月12日，仅8月以来成立的股票型基金、混合型基金发行总规模合计925.7亿元。此外，6月和7月成立的一批新基金也正在建仓过程中。





我们测算，三季度是新成立公募基金集中建仓期。一般来说，新成立公募基金要在成立后6个月内达到基金合同约定的仓位水平。





从历史数据来看，新成立股票型和偏股型公募基金在成立后2个月左右仓位能达到50%，4个月后仓位能达到70%左右，7个月后仓位能达到80%左右。按照这个节奏，预计今年6月和7月新发行的4100亿权益类公募基金在三季度仓位将达到50%左右，即将有2000亿元左右的建仓资金。这是实打实的增量





其实近期大家看市场表现出很强的承接力，公募建仓就是原因之一。保险资金松绑后的增量资金一直在见缝插针，这是原因之二。境外资金对A股持续看好，持续涌入，这是原因之三。





因此总的来说，大概率还是上有压力下有支撑，市场宽幅震荡。





在这个过程中，个股挤压估值泡沫加洗盘，等待消息出清之后的拉升机会。整体来看，这将是今明两天市场的主要方向。



