加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：130,735,105
  • 关注人气：204,489
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

市场等待15日大事件靴子落地

(2020-08-12 16:29:04)
转载
今天估计很多人会非常尴尬。

比如天气预报，昨天北京嚷嚷下暴雨，弄得跟要避难似的，多少单位相应防汛号召直接在家办公，结果今天总共连一个小时都没下，我现在听着小区里的蝉鸣，觉得像是不怀好意的揶揄。天气预报比股市还不靠谱……

另外比较尴尬的可能就是今天盘中割肉的朋友了。上午两市单边震荡走低，创业板一度重挫4%，沪指最多大跌2%。市场走出小股灾的感觉

割吗？割吧，然后下午就反弹了。

其实从另一个角度看，今天至少有一波资金，是稳坐中军，阵型、发型都没乱——就是北上资金。早盘跌得最狠的时候，流出不过十个亿，到午后反弹，直接拉成了正流入。外资摆出一副我自岿然不动的架势，其实很值得玩味。毕竟这些资金是真的吃过见过的，玩过真正的长牛，见过真正的价值投资。

所以外资稳坐钓鱼台，其实散户朋友真的应该赶紧淡定下来。毕竟人家或许真的看得更长远，当前位置只是慢牛趋势中的一个小扰动。就中长线战略配置而言，市场进入越跌越买的左侧建仓区域

其实内资机构们表现也还是可圈可点，昨天已经明显开始缩量，今天进一步萎缩到了10836亿。盘中杀的幅度那么大，都没有杀出量来，说明抛压确实小了。

跌下去无量，说明大家卖不动了，都在等，都在看，看什么呢？目前来说，市场最大的看点，还是继续等15号谈判的结果

毕竟中美这一波太戏剧性，尤其是灯塔国现在疫情+抗疫+大选，快报自己搞爆缸了，而疫情全球的趋势下，大家忽然发现。靠！中国佬的制造业看着是低端了点，但是真的也没人能替代。

传闻双方对第一阶段协议的落实都不太满意，姑且看一下15号如何对着吐槽。

当然，盘面还是一个等字，如果提前杀的比较多，周五就可以考虑提前抄底，先建仓一部分。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有