今天估计很多人会非常尴尬。





比如天气预报，昨天北京嚷嚷下暴雨，弄得跟要避难似的，多少单位相应防汛号召直接在家办公，结果今天总共连一个小时都没下，我现在听着小区里的蝉鸣，觉得像是不怀好意的揶揄。天气预报比股市还不靠谱……





另外比较尴尬的可能就是今天盘中割肉的朋友了。上午两市单边震荡走低，创业板一度重挫4%，沪指最多大跌2%。市场走出小股灾的感觉





割吗？割吧，然后下午就反弹了。





其实从另一个角度看，今天至少有一波资金，是稳坐中军，阵型、发型都没乱——就是北上资金。早盘跌得最狠的时候，流出不过十个亿，到午后反弹，直接拉成了正流入。外资摆出一副我自岿然不动的架势，其实很值得玩味。毕竟这些资金是真的吃过见过的，玩过真正的长牛，见过真正的价值投资。





所以外资稳坐钓鱼台，其实散户朋友真的应该赶紧淡定下来。毕竟人家或许真的看得更长远，当前位置只是慢牛趋势中的一个小扰动。就中长线战略配置而言，市场进入越跌越买的左侧建仓区域





其实内资机构们表现也还是可圈可点，昨天已经明显开始缩量，今天进一步萎缩到了10836亿。盘中杀的幅度那么大，都没有杀出量来，说明抛压确实小了。





跌下去无量，说明大家卖不动了，都在等，都在看，看什么呢？目前来说，市场最大的看点，还是继续等15号谈判的结果





毕竟中美这一波太戏剧性，尤其是灯塔国现在疫情+抗疫+大选，快报自己搞爆缸了，而疫情全球的趋势下，大家忽然发现。靠！中国佬的制造业看着是低端了点，但是真的也没人能替代。





传闻双方对第一阶段协议的落实都不太满意，姑且看一下15号如何对着吐槽。



