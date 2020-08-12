昨天收盘后，央行公布7月金融数据，7月M2增速为10.7%，预估为11.2%；新增人民币贷款9927亿，预估为1.2万亿元，前值为18110亿元；社融规模增量为1.69万亿，预估为1.85万亿，前值为3.43万亿，三大指标均低于预期。





昨晚的消息，也是昨天尾盘市场跳水的原因。





高层定调流动性收紧之后，三大指标的回落实属正常。毕竟一季度的大宽松局面不可复制。不过值得注意的是，住户存款减少7195亿，钱都去哪儿了？房地产没有梅开二度，那么只有一个猜测是合理的——储蓄搬家进股市了





一个月七千多亿的流入，这个速度真不是盖的，颇有当年中国大妈扫货黄金的架势了。当然，今早在看新闻——多家银行警示：若个人信用卡资金买房炒股 将降额、止付、冻结、锁卡。这对于今早的盘面又是一个压制。流动性收紧进一步强化，以及严查违规资金，等于变相提醒市场目前所处的状态。





这种流动性局面下，市场趋势其实并没有承担更多的压力。





但一语点醒梦中人之后，高估值品种的压力一定会快速出现。结合中报靴子逐步落地，市场挤压估值泡沫会成为接下来一段时间的主题。





至于大方向，我们反复强调大家应该乐观。像昨天北向资金大幅度流入。今天即便是场大幅度下跌北向资金也没有大比例离场的操作，





外资现在的心态和立场很坚定，就是稳坐钓鱼台，毕竟人家经历过大风大浪，见识过真正的价值投资，看得更长远，当前位置只是慢牛趋势中的一个小扰动。就中长线战略配置而言，市场进入越跌越买的左侧建仓区域



