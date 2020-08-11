烟台市企业进口冷冻海鲜产品外包装样本呈阳性——（ 8月9日，烟台经济技术开发区在对冷链食品及从业人员摸排检测中发现，有3家企业自大连口岸进口的同一外籍货船冷冻海鲜产品外包装样本新冠病毒核酸检测结果疑似阳性。8月10日，市疾控中心复核，3份外包装样本呈阳性。）这则新闻牵动着“资本市场的神经”，“内循环经济”率先反应的是“自产水产”——国联水产、好当家都有不俗表现。就连“扇贝游来游去”的“獐子岛”都出现了不俗的表现。我们想说的其实不是“水产养殖”，而是目前市场主力的“投资思路”。事件炒作都是按“内循环”思路找机会。也就是说未来市场更多的投资超预期机会重点修炼在“内”，而不再“外”。当然，也要当心市场聚焦一点时板块会出现突然“变脸”（国内某券商周末召开了“军工”大规模投资会议，周一高开半个小时后急拉，结果追高买入的大部分人被套，就像19年“千人化工大会”一样，说好一季度行情，结果只有一天行情。）

大盘在触及前期3400点高位后开始回落，我们认为这是很正常的走势。从宏观面分析“宽松从货币流动性转向财政流动性”，注定行业投资逻辑要发生变化。从技术结构走势看3浪（2）的调整还尚未结束，大盘如果强势应该在“箱体”3200——3400点之间完成板块、行业的风格转换。

所以，我们坚定在“箱体”震荡调整结束后大盘方向依然向上，只是在“箱体震荡”过程中有些个股回调会给你带来短期的账面盈、亏波动。因此我们建议大家近期通过控制仓位来调整心态，通过转换思路去挑选符合下半年的投资品种，不要一味守着上半年的“投资思路”！