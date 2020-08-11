



早盘看市场并没有变化，仍然是弱震荡格局，军工稳步占据最强板块，但高位龙头北斗星通昨天开板之后今天大幅震荡资金分化。农业与科技有小表现





疫情最弱，英特集团早盘如果很多冲着超预期去的现在是大面，还有正川股份，西藏药业，复星医药这些早盘看似止跌的也全反水向下，疫苗真正的沦落到了只有一个活口的境地，也就是只有亚宝药业一家涨停，其他的都是炒的别的方向，惨不忍睹





消息面，昨天带动市场反攻的券商，龙头中信建投澄清：不存在应披露而未披露重大信息





得了，中信建投这三连阳22%的涨幅，走得让人恍惚觉得券商第二波来了。结果收盘冷静一下，发现是谣言





大A现在就靠造谣活着了，也挺好。上市公司拼命辟谣——我不是，我没有，别瞎说啊。股民反而充满信心——别闹，就是你，我知道。一幅阖家欢乐的图景。





眼下中信建投总市值4532亿，中信证券总市值4293亿，到底谁能收购谁已经看不懂了，更不懂的是，人家高盛市值折合人民币也就是5000亿。谣言再传两天，也真的不用合并了，随便拿出一家就干死高盛。





强势的要么死绝要么辟谣，早盘成交量明显萎缩，今天要再一次跌破万亿了。人气这东西，易散不易聚，整一次还能修复，再来一两次就真的是要延长盘整的判断了。



