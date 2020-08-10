市场走得还是相当纠结，向下有支撑，向上有压力。





沪指为例，加上今天的低开，市场已经连续四天出现下探动作，但都止步于3330一线，即便上周五的盘中下挫，也在触及10、20线粘合支撑位之后快速走出反弹。但同样的，连续五次上攻都被3400点压制，而这一点位，则是沪指7月中旬高点的中枢位置。





与之伴随而来的，是8月4日以来，成交量再一次开始出现震荡萎缩的趋势。显示出资金明显在趋于谨慎和防御。





即便是单看个股，也能看到市场目前与上一轮拉升的力度差距——今天中信建投带动指数再一次启动拉升，其实单看个股形态，说这是券商的二次启动也能信（并不是），但中信建投三连阳的背后，是连续两天的大幅度低开，和板块内毫无协同。股价三连炸板。可见以目前的市场人气，想要复制券商的暴动同样有困难，这还是在7月券商数据大好的背景下。





市场在担心什么，屁股想想也是几件事儿，第一流动性，第二中报，第三中美。





后面两者其实更好理解。





对于流动性来说，比较明牌的是近期高层会议传递的信号，从漫灌向滴灌的转变，意味着尽管宽松仍然是主基调，但市场想要重现此前流动性泛滥的局面已经非常困难。另一方面不太容易看到的是，近期国债期货出现了明显走高，今天10年期国债期货主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.2%。国债期货跟股市是反向的，国债这种无风险收益上涨，等于变相的资金分流，说明大盘还有调整。





而反馈到盘面上，指数下行空间不大，但迫切需要新的热点来激发人气，形成赚钱效应，大家能够看到近期市场资金开始主动的进行高低切换和加速调仓。消费电子的调整、军工股今天盘中的跳水，加上上周防疫概念已经先行调整。但与此同时，每一次下跌，基本上有都能够得到银行等权重的护盘拉升



