华为和TikTok的硝烟还未散去，微信周末飞来的黑天鹅，美国对微信的封杀令，直接对消费电子构成冲击。





按照周末国内一些主流的预测，因微信在中国已是生活必需品，若是真的遭遇苹果下架，Apple硬件产品在中国市场的出货量将显著衰退。估计iPhone年出货量将因此而下修25–30%，其他Apple硬件装置，包括AirPods、iPad、AppleWatch与Mac年出货量则下修15–25%。





今年以来，消费电子领域，苹果产业链算是最强势的一支，眼下随着这一则利空，周一基本上形成了普跌的格局。





随着大选越来越近，中美之间的对抗呈现出更大的变化。上周同样对华态度强硬的拜登已经开始打起中国牌。而紧随其后高通也开始游说取消华为限令。到今天微软公开辟谣断供传闻。





随着大选节点临近，中国作为一个美国企业无法绕开的最大市场和最强的合作/竞争关系，恐怕在接下来的行情中，会承受越发难以预料的消息面的剧烈变化。





而从盘面上来看，消费电子的调整、军工股今天盘中的跳水，加上上周防疫概念已经先行调整，与之对应的金融股却又在间歇性启动护盘，市场确实是在政策以及消息面的引导下，开始主动进行高低切换。面对外部环境的剧烈变化。未来市场重心可能越发明显的转入“内循环”概念之中。





包括本周，科技股炒作也开始明显的侧重于科技内循环。信创（国产替代）的个股开始展现出极强的抗跌性。我们之前和大家讲过，内循环经济和关键技术破冰，这将是下半年两大重要主线。



