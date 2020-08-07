消息面其实非常稳，除了川总继续疯咬之外，其实对国内A股的影响也是微乎其微了。所以既然消息面没有任何利空，那么就应该有底气讲调整不太出意外，毕竟本周我们一直在提示反弹的力度不足，而应该说今天的调整还是比较舒适。





看过午评的朋友知道，我们明确的讲了3337点没有跌破本周1、3、4的低点，因此如果就在中午企稳，又是没有捅破窗户纸的下跌，反而下午这个跳水下来，直接砸到了我们午评中讲的——3315的10、20线粘合点寻找支撑。之后这两个小时腰不酸了、腿不疼了、反弹也有量了的拉升，其实还是好看的。





技术上看调整是否就此结束不好说，午后的指数反弹高点，触及到了3370的平台中枢，之后再一次回落。证明虽然金针探底有支撑，但是至少上方的压力还是有的。3370、3380这一线向上，前期7月上旬高位套牢盘的压力。





比较有意思的是今天盘中的消息——民@主党的候选人拜登对媒体说，如果他当选美国总统的话，就会取消对华加征的关税，原因是他认为这些关税在实质上是对美国商品和美国人民间接征税。





这个表态很有趣了，其实大家能够看到川总近期的各种非常针对性的讲话，在叠加拜大爷今天的表态，可以看到两党现在都把中国当竞选牌开始打了。而在疫情 抗议的双重极限环境下，川总近期的一些列极端表演，显然是在通过打击中国来稳固自己的基本盘。而拜大爷能对着媒体说出上述的表态，至少能够证明，目前灯塔国国内，反对现有对华政策的声音，并不在少数，而且集中在中产以上阶级。





要知道，拜登另外还说了一句——川总与中国的第一阶段贸易协定遭遇失败。





路透社报道中国没有购买到足够额度的美国商品，所以8月15日的双方第1次评判，中美官员都会对对方表达不满。下个星期看吧，有预感大选前的中美间还是会不断有波澜涌现的。不过国内资本应该已经适应了，而高层展现的战略定力，开始发挥效果。



