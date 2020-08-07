调整不太出意外，以这两天市场的情况来看，就此拉升才比较惊人。点位上我认为虽然看着惨烈，其实还有空间，毕竟今天早盘最低的这个3337点，也仍然是过去周三周四市场下探的最低点之上





以洗盘来说，这个空间太窄了，难以达成效果。本周构建的小平台，旧市场保持目前的状态来说，大概率是要被击穿的，最乐观的应该是在3315的10、20线粘合点寻找支撑，再做打算。





创业板的走势也是如此，既然已经击穿了2800的支撑，显然还是希望再洗一洗，其实7月中旬我们就给大家讲过，市场已经进入宽幅震荡因此还是保持平常心，耐心等待。





题材上面券商和中芯国际的业绩超预期，被解读成了利好兑现，可见目前的盘面之弱。





而早盘的强势题材来看，除了黄金受益于贵金属涨价，本质也是避险之外。军工成为最大的亮点在，而这里面直接助推的利好，也并非产业政策。而是南北船合并预期重燃。





中国船舶直线拉升，带动中船系直线拉升，市场又在炒合并预期。昨天炒完中信建投与中信证券合并预期，今天又炒南北船合并预期，目前看来也只有这种利好能够得到资金关注。





A股上一轮牛市启动于中国神车合并，本次不知道这两个合并预期能否再次激活人气。但就我们来看，毕竟这是过于集中的区域热点，很难形成扩散。



