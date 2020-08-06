多家券商披露7月份财务数据简报：中信建投公告，母公司7月实现营收为31.15亿元，实现净利润16.98亿元。去年同期净利润为6.18亿元，今年6月净利润为10亿元。国投资本8月6日晚间公告，全资子公司安信证券母公司7月份净利为5.3亿元，上年同期净利为1.94亿元，同比大增173%。





之前讲过，7月份行情大幅上涨，成交量暴增，是券商业绩大爆炸的一个月。因此券商的启动并不意外。甚至是过高的一致性预期下，部分提前进场的资金在尾盘已经开始跑路，包括中信建投、中信证券、国投资本在内，一众领导指数翻红的券商，尾盘都出现了抛压。两个中信被砸开了涨停。





我们之前其实一直在期待，借助7月份的业绩暴涨，券商能否启动第二波，毕竟以中信建投为例，一个月赚17亿，年化后一年利润是204亿，对应当前4033亿的总市值，PE仅为20倍，这个估值真不贵！但从市场的表现来看，可能是想多了。从尾盘的抛压来分析，整体市场的情绪还是非常谨慎和保守，因此首先选择了兑现。这对于整体行情的分析来说，都是要扣分的。





不过还是先往好处想吧——晚上还会有一批券商公告业绩，希望来个更加暴力增长的刺激一下，这样，大盘明天突破3400，周末媒体又能呼吁一波增量资金进场了





盘面看，还是典型的存量博弈。消费半导体大面积退潮，有普跌的味道，而数字货币这边连带着银行IT则在政策加持下走高。另一方面防疫概念继续强分化，资金流出明显。





目前的市场其实处于较大的分歧中。一方面万亿级别已经成为常态，市场比较适应牛市的节奏了。另一方面随着货币政策收紧，资金又非常谨慎，反映到盘面上，就是人民币升值背景下，外资反而逆向流出，很奇怪。而沪指、创业板反弹接近前高，大量公司在今年业绩受到疫情影响下，反而已经大幅度拉升。估值过高。



