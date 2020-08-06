市场继续震荡，节奏和近期给大家判断的差不多，既然是预料之中，那么就不赘述了。市场在这个位置的震荡，我们认为只要还是源于中报将至，大量高估值品种的业绩能否兑现是一个问题，导致了资金面对全是市梦率的市场表现的格外犹豫。





至少以目前的态势来说，我们认为不排除还是要继续震荡一下。方向不会改，所以也不用太过于激动。还是平常心，等待方向选择。





消息面可以看到各个领域的科技开始推进，四大行正在大规模内测数字货币App 可凭手机号完成转账。我觉得大家不要把一个个的科技政策单独解读，还是要看到之前大领导讲话重点提及的关键技术公关。科技大周期没有结束。





回到政策本身，央妈搞得这个数字货币，还是值得好好研究一下。过去大家认为数字货币就是比特币，其实是不正确的。昨天研究了一下中国人民银行穆长春对关于中国数字货币的讲解。央妈搞得这个DCEP，更应该被理解为一个加强版的支付宝或者微信支付。





只不过，过去我们用支付宝或微信做电子支付的时候，用的是支付宝的电子钱包或者微信的电子钱包。他们的货币是从哪里来的呢。他们不是用央行货币进行结算的，而是用商业银行存款货币进行结算的。





其次，我们可能还要考虑到一些极端的情况，比如说大的地震，通讯也断了，网络也断了，但是DCEP，它不需要网络就能支付。双离线支付，也就是双方都可以在不链接网络的情况下就可以支付。只要你手机有电！





我们也可以讲一些不极端的，比如你去地下超市购物。但是底下没有信号，用不了微信和支付宝。这个时候数字货币就可以起到很大的作用。





你想要进行一些，不想让别人知道的消费。这种隐私DCEP是可以帮你保护的。公众其实是有匿名支付的需求，而现在的微信支付宝银行卡支付卡都是和传统银行账号紧紧绑定的。他满足不了匿名需求。也就不可能完全取代现钞的支付。





所以说，央行的数字货币能够准确解决这些问题。它既能保持现钞的属性和主要的价值特征。又能够满足便携的匿名需求。





而从更大的尺度去看，我们加速搞数字货币，跟全球局势相关，数字货币去中心化，可以跳过美元在国际上结算！比如我们去委内瑞拉买石油，去巴西买大豆，可以用数字货币买，这意义重大！当然，目前的DCEP显然还是人民币和央妈背书，因此真正的跳过美元需要人民币国际化的支持。但无论如何，仔细学习一下，发现真的是充满想象力。



