隔夜利好有多重磅，今天的一碗大面吃的就有多闹心？





一个半导体行业去去涨停了三家——亿晶光电、国民技术、亚光科技、这里面亿晶和亚光还都是烂板。其实半导体的情况咱们早盘第一时间就在直播里面给学员做了强调——核心品种拿住，中长期看好，但是不要追高。





不追高的原因很简单——估值过高已经是不言而喻了。原本今年疫情之下业绩普遍受挫，加上几轮题材炒作，之前讲市梦率，确实如此，所以资金会有分歧，大幅拉高之后必然大幅震荡





但同时，政策的利好却又是实实在在的，之前大领导讲话，提的两个重点，一个是打通内循环，另一个就是关键技术攻关。内循环的逻辑，市场基本上已经了然于胸。而昨晚的政策，看上去是集成电路的，其实就是关键技术公关，是针对整个科技行业的政策升级。是重磅利好。





尤其往后看，十月份四中全会还有十四五规划这种重量级政策要讨论。围绕着科技攻关和内循环两条主线的反复炒作，必然是大概率事件。因此回踩下来一定要敢接。





这是趋势的一体两面，不矛盾，包括从目前的盘面看也是如此，分歧加大的也不仅仅是半导体一个版块。





昨天暴力杀跌的疫苗股，今天迎来修复性反弹，人气中军君正集团，正宗疫苗股复星医药、沃森生物全部反包涨停，但更多个股如万邦德等都是冲高回落，总体而言资金在撤离疫苗股。





盘中大幅流出的北向资金，尾盘最后一刻抢筹最终转为净流入，而沪指接近上一轮7.22的反弹高点之后开始横盘两天，创业板也在逼近前期高点之后出现了两天缩量震荡。能够看出，多空双方分歧在进一步加大，反映在分时级别，就是指数在盘中的上蹿下跳。而从日线级别来看，市场又进入了一个可上可下的位置，方向选择在即。





不过对于指数，我认为大家还是秉承昨天的观点，不要急、平常心，这个位置下跌不要怕，上涨也不要慌