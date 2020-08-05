隔夜的利好确实是太过于振奋人心，具体政策就不给大家赘述了，今天早间已经在各大网站刷屏。之前大领导讲话，提的两个重点，一个是打通内循环，另一个就是关键技术攻关。内循环的逻辑，市场基本上已经了然于胸。而昨晚的政策，看上去是集成电路的，其实就是关键技术公关，是针对整个科技行业的政策升级。是重磅利好。





昨晚上不少人都在讨论是不是利好兑现，今天要不要走。我觉得分析市场还是要脚踏实地，从证据出发。





以昨天盘面而言，尾盘容大感光、南大光电的拉升，说明消息确实是泄露了！但最正宗的中芯国际、北方华创大跌，又恰恰说明这个消息挺突然，而且超出了预期。这对于今天盘面而言，应该是不言而喻了。





但从科技股本身来说，估值过高已经是不言而喻了。之前讲市梦率，确实如此，大幅拉高之后必然大幅震荡，这是我们早盘给学员讲的，现在看已经应验，今天是不适合追高的。





但科技股的机会绝对没有结束，长期看，下半年还有十四五规划这种重量级政策要讨论。围绕着科技攻关和内循环两条主线的反复炒作，必然是大概率事件。因此回踩下来一定要敢接。





从早盘来看，利好兑现加上昨天领跑的金融股砸盘，盘面一度出现了大幅度的回撤，但实际上看盘面情绪不弱，早盘最强的是军工但并未继续扩散，而科技股潜伏盘太多也没做起来，资金重回疫情，君正集团大涨7个点，正川跌停拉红，英特集团也跌停接近拉红，跌停的疫情票全部打开，情绪自愈能力也太强了，





与之对应，早盘大幅度调整之后，实际上整个半导体的情绪被激发出来。这种走势其实挺好，比当初雄安概念鸡犬升天而后一地鸡毛的炒作要强得多，说明市场真正开始思考和去伪存真。





对于指数，我认为大家还是秉承昨天的观点，不要急、平常心，这个位置下跌不要怕，上涨也不要急，今天早盘两小时成交量并没有放大，尤其第二小时的反弹是缩量的。这会限制反弹的高度，毕竟当前位置距离3080以上的套牢盘太近，最快午后就会有体现。



