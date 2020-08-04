市场分化非常严重，一方面受益于蚂蚁金服上市的消息利好刺激，本轮调整以来，一直在阴跌的保险 银行终于形成了放量。但另一方面医药为首的高位股出现了全面的退潮，特别是近期持续暴涨的疫苗产业链，更是带头大跌，正川股份、山东药玻、西藏药业等20余只个股批量跌停。拖累创业板指大跌；





一方面港股大涨 外资坚定流入都是传递的积极信号。但另一方面整个市场无法突破前期套牢平台，非常艰难的震荡一天。放量滞涨，而这种走势甚至可以说是由于港股大涨 外资流入强行将本应该出现的调整延后了，但风险并未解除。





比较重要的信号，我们认为大家应该关注三鑫医疗的天地板。因为过去的经验告诉我们，天地板一出都是退潮的开始，除此之外高位四剑客今天结束了三个，分别是光启技术，君正集团，英特集团，西藏药业，四大天王均是从上一波指数大跌穿越而来，从周期上也需要新的人气股成长起来，这也是现在主张高低切的根源。





但至少今天看，低位品种的接力做的却并不太好。对比这个放量十字星，我们认为市场没有脱离调整的大节奏。尤其从高点上看，周二的十字星与7.22的走势非常像，都是再一次刺入3380平台之后开始承压。





另一方面，今天盘中最大的看点，就是金融股的异动，但从盘面上看，早盘10点20左右金融股的一波拉升，成交量配合却非常有限。





总的来说，我们认为大家对于目前的行情要调整心态。昨天央妈做出了货币政策的定调，与此前的高层会议一致——从大水漫灌向精准滴灌。可以说，流动性超级宽松带动的上涨已经进入尾声，接下来市场要更多的关注业绩导向。这也是为什么在这个位置启动高低切换的原因。而随着本轮对于违规资金入市的打击，市场也很难重现疯牛的态势了。





因此，在成交量无法继续快速放大的前提下，市场的震荡以及进一步整固，我们认为都是合理现象，要有平常心。现在这种行情，上涨不要太兴奋，下跌不要恐惧。都是正常走势。现在最忌讳的就是追涨杀跌。很容易两面打耳光。上证指数过3458点是大概率，基本没有悬念。但不是现在，应该还需要震荡一下。指数这个平台修建的越稳定，后面的拉升会越少后顾之忧。





我们对于行情还是非常有信心，今年下半年是非常值得期待的，机会非常多。



