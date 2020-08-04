早盘又是震荡。正常。





毕竟市场在上周算是涨了一周，周一一个拉高，指数直接回到了3360点上方，前期套牢区间内，开始面对本轮拉升以来，最顽固的一批套牢盘压力。我们讲过，这一轮行情说不一样又一样。





说是机构主导，大量的增量资金，但其实都是散户借着基金入市的。说到底，心不齐，回本就离场还是很多人的操作习惯。加上这一轮打击违规资金，市场的流动性一定程度被按住了，所以前高套牢盘的位置震荡一下是正场的





早盘热点又回到农业品种，非常保守。与之对应的，科技这边算是全线调整，只有央妈点明了数字货币，导致数字货币一系列品种早间走了个冲高，但也是受制于量能出现了回落。





临近午盘，银行、券商在无利好推动下启动了一轮猛攻。sz002958(青农商行)直线涨逾6%，沪指一度拉升22个点。这种走势看着挺激动人心，其实捏把汗——没有利好的助推下，权重的拉升，只能靠信仰。有人说是低估值补涨。但说到底还是要资金推动。





金融股启动的时候看看市场的成交，昨天是题材大爆发，权重滞涨；今天如果权重补涨，量能继续放大，那牛市的预期又会升温！但眼瞅着成交量并么有放大，这个时候就应该警惕了。





不过总的来说，都是合理现象，要有平常心。现在这种行情，上涨不要太兴奋，下跌不要恐惧。都是正常走势。现在最忌讳的就是追涨杀跌。很容易两面打耳光。上证指数过3458点是大概率，基本没有悬念。但不是现在，应该还需要震荡一下。指数这个平台修建的越稳定，后面的拉升会越少后顾之忧。





我们对于行情还是非常有信心，今年下半年是非常值得期待的，机会非常多。





做股票最重要的是看懂股票，看不懂的话，就容易在洗盘时卖出，就容易在诱多时买入。而看懂股票，就可以耐心等待买点，在买点附近买入，就是碰到市场因素下跌，也只是暂时被套。



