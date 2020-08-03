市场今天又疯了。沪指收涨1.75%创业板涨2.63%，超200股涨停！成交达1.3万亿！





有人说是政治局集体学习军事，以及北斗发布会，刺激了军工股再度走出强势涨停潮。





有人说是中科院院刊一篇文章：支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市。直接刺激了这些地方的地方股。





有人说是TikTok的45天窗口再次激发了字节跳动概念的雄起。





有人说是7月份新基金发行规模达到5389.4亿元创下历史新高甚至超过上一轮牛市15年5月规模的消息带来了增量资金和活跃度。





我们说，是也不是。





军工股久旱逢甘霖，虽然已经走出趋势。但毫无疑问最高层的关注直接点燃市场热情，军工共52只涨停；另外北斗/导航概念也涨停了26只；





TikTok的最新消息，直接激发省广再一次走出涨停，2连板，而美国对TikTok动手则刺激自主可控的逻辑，叠加发展科技的政策预期，科技股全线开花，半导体为首，涨停50多只；





直辖市的新闻，叠加深圳改革开放四十周年在即，深圳本地股涨停21只。





但我们认为今天最重要的利好并不是这些，而是周末央行对于延长资管新规过渡期的决定，更重要的是证监会的表态——“不干预”。





村里说“不干预”，给了资金极大勇气，其实在这个特殊的时间更显示出了政策对于金融市场的底气。我们之前讲过，A股从来没有过慢牛的经验。股民、机构、监管都没有过。真正的慢牛需要的首先是习惯牛市。而习惯牛市，最好的办法就是先他娘的让市场牛起来。





而7.16以来的这一轮调整，其实更是在体现着我们与慢牛健康牛的差距——不仅仅是市场主体和市场的参与者监管者的经验不足。我们更缺乏足够尊重市场的专业化的媒体。A股的一管就死一放就疯到底是谁在说？又到底是为什么？难道不正是因为我们的市场不习惯牛市，才会一放就疯？过于自卑和敏感，才会一管就死？





事实上，全世界除了美股，又有哪一个市场不是一管就死一放就疯？日本90年代的超级崩盘也不过就是日本央行狠狠地管了一把嘛？



