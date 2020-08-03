延续上周的反弹，市场开始对3360上方的高位套牢盘进行攻坚，早盘沪指进一步走出放量局面。尤其创业板。成交量明显放大。外资也在开盘的犹豫之后，快速转为流入。





资金层面，其实没有必要过于担忧。截至7月31日，7月份新基金发行规模达到5389.4亿元。这个月度新基金发行规模创出历史新高，超越上一轮牛市2015年5月份的发行规模。若市场还能走牛，今年新基金发行还将延续火爆。





资金面最大的增量，还是公募基金。低利率大环境，加上房住不炒，本质就是资产荒，这让银行理财转向基金权益产品，这种趋势已经形成，且不受短期市场波动影响。





基金用业绩说话，今年以来全面跑赢指数。看着至少比银行理财更高的收益率，大妈们能不心动？管理层严禁杠杆资金入市，但是公募基金手上有上亿的基民，支付宝的基金购买功能更是全民购基。这当然会带来散户投资者进出导致的波动加剧，但毫无疑问是重要的增量，也是长牛的基础。





很多人被近期北上资金的大幅波动给吓住了，其实由于外资的买入数据非常高频，而且对过去几年板块风格有较大影响，投资者对外资近期的流出非常担心。





不过如果从总量来看，其实外资对2020年A股指数的影响是可以忽略的。从流进流出速度来看，外资最近2年其实没有太大变化，但是内资从2019年底开始出现了大幅流入，除了公募基金发行放量之外，我们看到融资余额最近一个季度大幅增加超过3000亿，这一流入的速度超过外资1年的规模。





早盘来看，市场一定程度上，已经开始度过近期对于行情的不确定情绪。证监会的“不干预”宣言，让资金对“妖股”的抱团愈演愈烈！！君正集团，英特集团，光启技术三剑客都不敢开板了，疫苗龙头西藏药业，更是涨到了天际。





而近期科创板龙头中芯国际的连续上涨，更是打开科创空间。接下来创业板注册制将在月内落地。市场目前大概率还是希望在落地前酝酿一个相对活跃的投资环境，来静待20%的涨跌幅降临。总的来说，牛市氛围没有改变。



