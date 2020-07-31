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“七翻身”好运，能否“八连涨”

(2020-07-31 17:46:55)
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这回真的是七翻身行情了。7月市场收官——上证指数上涨10.9%。这个周末大家应该会过得比较开心。

一方面指数层面周五深V之后守住战果，3300点坚挺。另一方面市场一直在关注的高层会议也在昨天落地。政策上面，与4月份的会议有不少变化。但总的来说，还是利好市场。

像财政政策方面，本次提及了“注重实效、注重质量和效益”等关键词。而货币政策方面“流动性合理充裕”没了，降准降息也不提了。表达的意向不言而喻——宽松还是要宽松，但是流动性的释放要从大水漫灌转为精准滴灌！

而内循环此次正式定调——以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。以近期的政策梳理来看目前最确定的内循环方向——农业自给自足，科技奋力攻坚，消费全面提振。这基本上是接下来市场炒作的主线思路。

房地产继续强调房住不炒。这意味着地产继续收紧是大方向，我们讲过地产收紧是本轮行情的最重要背景，坚持房住不炒，行情的趋势就没有大问题。

盘中一轮跳水，让市场比较惊惧。我们目前看3335点前期平台上沿，和高位的套牢盘仍然是短期压制市场的重要因素。就像我们之前说的，市场想要再次启动，要满足两个条件。

第一，是成交量回归万亿水平，这个已经做到了。

第二，是券商必须强势回归，其实这两天看，券商股一直有所异动。这其中，有两家中信的合并预期，更重要的，是7月份市场火爆情况下，对于7月业绩的高度看好。但美中不足是，券商近期的异动，更集中在个股层面，并没有形成板块的协同炒作。因此，这也成为了3335点持续承压的关键。

总的来说，我们认为反弹节奏尚可，尽管不排除日线级别还有反复震荡的空间，但周线看趋势没有改变。部分主线品种经历本轮调整后，已经回踩安全估值区间，资金回流非常踊跃。且本周连续的成交额放大，本质也说明了牛市未结束的判断。

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