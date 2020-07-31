隔夜，全市场期待的重磅会议落地，传递的信号不少，简单梳理一下。首先是针对大家最关注的的货币政策、财政政策：





4月的政治局会议相关表述是：积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。





今天的相关表述是：财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。





相比之下，区别很明显，本次财政政策提及了“注重实效、注重质量和效益”等关键词。而货币政策方面“流动性合理充裕”没了，降准降息也不提了。表达的意向不言而喻——宽松还是要宽松，但是流动性的释放要从大水漫灌转为精准滴灌！





内循环这次是正式定调，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。以近期的政策梳理来看目前最确定的内循环方向——农业自给自足，科技奋力攻坚，消费全面提振。





房地产继续强调房住不炒。这意味着地产继续收紧是大方向，我们讲过地产收紧是本轮行情的最重要背景，减持房住不炒，行情的趋势就没有大问题。





整体上来看，会议传递的信号比较温和，而另一方面海外美国公布二季度GDP——暴跌32.9%，虽然是史上最差的，但仍然好于34.5%的预期跌幅。华尔街也是心大，道琼斯、标普微跌，纳斯达克还涨了。搞得市场一片“丧事喜办”的呼声。





昨天，北上资金怕周五跌，怕美国GDP，疯狂逃窜，结果一晚过去，无事发生。早盘一度开启扫货模式，直接助推指数快速冲高。但技术面再一次3335点，也就是7月21日前后构建的平台上沿之后，再一次出现了快速跳水，场面一度尴尬。





从技术上看，这一个跳水之后，市场在7月24日之后的走势，已经完美复制了7月16日长阴之后的形态。这就非常尴尬，因为如果今天对应的是7.22的行情，那么两个交易日之后7.24就出现了本轮暴跌。





这成为早盘人气一个拐点。截止收盘北上资金也已经从爆买变成了持平。但我们认为今天比7.22还是有所不同。





一是7月22号的分时上看，基本上是震荡回落，但今天大家都看到了，是盘中急跌，这种走势更像是洗盘。

二是，今天前排个股并没有出现崩的情况，至少目前看资金仍然相当集中。

三，至今市场无一跌停。



