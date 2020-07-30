高位震荡盘整的一天，成交量再一次超过万亿，只不过两次放量对应的60分钟都是调整。证明筹码在分化。





资金面外资净流出，尽管尾盘出现了买入信号，但全天仍然是狂卖40多个亿。这里面抛售主要集中在深股通，对应的，昨天暴力反弹的科技股成为最大的杀伤区域。外资这一手超短线玩得太溜，有一种大A股附体的感觉。





所以虽然市场是维持了万亿的成交，但目前看更多的是周三暴力反弹带动的人气，实际上含金量比较有限。





板块方面，“中国碗要装中国粮”，带动种业上涨，但至少技术上来看万向德农是烂板，其他的种业品种也在午后出现了回落。





风电和比亚迪合作的传闻，带动一批风电概念股涨停，不过从封板情况来看，基本上都是一边封一边卖，抛压不断。照理说风电品种的位置确实是不高，不过发电领域里面基本上对于风电=垃圾电是有共识的，也因此这个底部放量走得比较艰难。





疫苗的消息继续推高相关的生物疫苗概念炒作。看了看，基本上都已经是超高为的博傻了，眼下一点消息就点燃热情，很可能是资金在搞最后的疯狂。用最疯狂的表演，吸引最冲动的资金，然后换手卷铺盖走人。不建议大家参与击鼓传花的后半程了。





目前看技术上的压力还是存在，今天一调整，高位以降的三个高点基本上能够看出趋势线压力了。昨天的反弹虽然强势，但是仍然没有打破趋势，指数存在着沿上下沿继续震荡的可能。





眼下资金非常鸡贼的以横盘代替方向选择，等什么呢，只有一件事，就是月末的政治局会议。全市场基本上都在等待会议为接下来的宏观经济定调。这也是目前消息面最大的看点了。因此行情究竟是涨是跌，恐怕明天也不太可能给出答案。大概率，我们要等着下周来揭开谜底了。



