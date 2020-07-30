隔夜消息面基本上都是好事儿。





其一是北斗组网终于落地，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式7月31日上午10时30分在人民大会堂举行举行，央视将现场直播。





从2000年第一颗北斗试验卫星，到2007年第一颗正式卫星，再到今年的最后一颗北斗卫星组网，北斗系统的建立历时20年。6月份最后一颗卫星完成发射，其实整个市场都在静待组网的落地。





这是相关产业的总榜利好，全球卫星导航系统能够提供位置信息服务，以及高精度授时。中国的北斗还是唯一支持短报文通讯的全球导航系统。根据目前披露的数据估算，2020年整个导航地图市场规模达到50亿以上。根据GSA的数据统计，GPS在GNSS（全球导航卫星系统）设备中都会有100%配置，伽利略导航约为32%，GLONASS约55%，北斗占比约25%。





可以预计的是，随着北斗全球组网完成，卫星互联网的市场自不用说，更重要的是在眼前，就能够极大地推进存量智能交通与车联网的国产替代进程的加速。





像龙头北斗星通已经先知先觉涨了30%，不过相比于近期利好推动下的妖股，显然并不充分，于是今早直线拉板。





第二是昨晚中信证券、中信建投回应为重组同时改章程：无中生有





反正A股就那么回事，辟谣的多了——也就成了真的。两中信的合并目前基本上是不说破的秘密。毕竟金融开放大背景下，国家需要金融产业航母，公司自己也希望抢占桥头堡。





这一次所谓辟谣，连公告都懒得发，直接让媒体代言了。不过遮遮掩掩未必是坏事，毕竟遮遮掩掩讲故事，反而比直接兑现即高位强。2014年南北车合并中国神车，拉开上一轮牛市序幕，2020年两中信合并中国神券，会否也是本轮牛市的序曲呢？加上7月份券商业绩必然好看到爆，券商股的故事应该还是要讲一讲的。





早盘财通证券二连板，哈高科（湘财证券）8%。但券商版块内没有形成抱团。目前制约券商的还是资金不够，并且7月底的政治局会议将至，市场也还是偏观望。





最后，就是消息刺激下的疫苗股大涨。疫苗越走越近了。这个对于国内非常重要。我们的隔离防疫，本质就是给疫苗争取时间，但最终战胜疫情，还是需要疫苗来一锤定音。疫苗的越走越近，对于经济复苏实际上是最好的支撑。



