



这真的是一次对牛市情绪最好的体现。北上资金打响抄底的第一枪，然后散户股民和基民又炸了。





今天板块上几个亮点。第一还是消费。





茅台中报算不上好看，环比回落很多，但资金明显对于内循环的逻辑已经非常认可。早盘白酒股调整，资金反手打了一波家电 医药。澳柯玛、海尔早盘直线封板，技术上看看，都不是连板的高位品种博傻，反而都是本轮调整中率先完成回踩的品种。医药方面就不说了，疫苗、特效药特种消息，把医药板块变成了一片烟花。





更强悍的是，午后白酒整体又拉回来了，茅台临近收盘翻红，比昨天水井坊的跌停到-3%虽然没那么夸张，但是能看出来，资金非常坚决。现在看，这一批做消费的资金，必然都是机构，像茅台这种随时有能力放业绩的公司，短线季报调一调反而都被看做进场点，抱团大法好。





第二是券商。





我们在本轮调整开始一直提示一点——券商能否二次启动是行情的重要标识。7月15日调整之后，券商股没有像样的反弹过。今天看中信建投、东财、中信、财通、哈高科（湘财证券），基本上都走出了调整以来的最大单日涨幅。虽然没有之前一波强势，但有点内味儿了，挺好。





资金层面比较好的信号。





第一是重新放量回归万亿级别，这也是我们反复提示大家关注的信号。第二是北上资金扫了百亿级别。这两个都是目前市场非常积极的信号。





总的来说，内循环 券商整合的预期之下，权重 白马拉动指数走出反弹，市场活跃下，科技股也展开进攻，创业板走出下跌以来最大单日涨幅。整体走势不难看。美中不足的是，周三的沪指成交量放大还不够，这需要后面市场进一步的激发人气。若能继续放量，那么调整可能就此结束，否则，则应该理解为指数在3200点构建支撑的信号。



