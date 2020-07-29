消息面算是风平浪静，虽然外盘跌了，但是其实大家都明白了——A股现在和外部走什么鸟样没啥关系。而国内方面虽然昨晚有中国银行的一纸罚单，但仔细看处罚日期是7月17日，等于是本轮暴跌刚开始的时候。





这意味着，很可能严查违规资金流入就是本轮市场暴跌的导火索。而当时在行情暴跌之下，为了避免火上浇油，处罚迟迟未披露。而眼下披露出来，其实本意就是护盘，毕竟下跌的风头已经过去。





而监管部门这个操作，实际上背后的味道更值得玩味——眼下市场震荡周期，人气已经被杀伤，加上金融改革还在推进，监管方面大概率是呵护为主，不会轻易再下降温的操作了。这个延期发布处罚结果的公告，很可能意味着，在指数回归上升趋势前，都不会再有降温政策落地了。这与昨天午间的消息是吻合的。





个股方面，贵州茅台昨晚反哺中报：上半年净利润226亿 同比增长13%。茅台这个中报，今天市场还是选择震荡，不能算下跌，但至少是横盘了，毕竟一方面茅台这个中报毫无疑问是有所回落的，一季度利润130亿，同比增长16.69%，二季度是96亿元，同比增长只有8.92%。但另一方面，昨天水井坊报了个亏损，结果股价是跌停开盘几乎拉成翻红。相比之下茅台这种随时有能力放业绩的公司，反而不用这么紧张。今天白酒股整体震荡，但调整幅度都不大。





而白酒调整的背景下，消费中家电+医药开始启动拉升。一方面疫苗方面再次得到消息面推进直接引爆医药相关品种的市场认可。另一方面，家电商海尔和澳柯玛直接涨停了，还是内循环的大逻辑。毕竟从打通国内经济大循环的角度出发，家电+汽车，这是消费刺激的两个传统手段。今天看汽车板块的反弹也比较通畅。





内循环逻辑已经成为市场炒作主线之一了。





整体来说，早盘内循环+券商整合的预期之下，权重+白马拉动指数走出反弹，市场活跃下，科技股也展开进攻，创业板一度拉升3%。整体走势不难看。但与此同时，成交量并没有真正放大，周三早盘市场仅比周二的近期地量略放大一点，而且放量还是集中在第二小时的高位震荡阶段。



