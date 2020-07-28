两市成交再一次维持在万亿以下，甚至相比于昨天还在继续缩量。量能不足，证明观望气氛浓厚，不管是暴跌中离场的资金，还是留存下来的资金，都选择不再贸然出手。而从北上资金来看，这几日除了暴力流出的日子，还是非常纠结，进出都不明显，同样证明，都是在等待。





月底的时间窗口下，最近的能够引发盘变的事件，恐怕就是政治局会议了。同时中美外部的因素也成为一个可选的干扰项，总之，密切留意消息面变化。





板块而言，存量博弈的特征越发明显，于是轮动就成为了唯一的选择。并且速度开始加快，一旦大家都开始讨论的时候，基本上就是情绪的高点，昨晚到今早基本上就是都在讨论黄金，结果就是见顶了！在连续暴涨之后，金价跳水，黄金股今天也是全线高开低走跳水。而近期最火爆的军工今天的表现也是冰火两重天，板块涨停6只，大跌5%以上的8只





整个市场的轮动在提速。好看不好做的个股比比皆是。





与之对比，大消费表现出非常强悍的战略定力。尤其这还是在某州某台被某小组点名之后。白天和朋友开玩笑，说——玩归玩，闹归闹，还是白酒最可靠；说归说，笑归笑，食品饮料别卖掉！结果一语成谶。





目前看，汾酒已经收复下跌，大概率明天就要新高。而像五粮液、茅台、泸州，基本上也已经站稳。





市场的表现开始体现出周末我们对于内循环的解读了。所谓的内循环，大家首先想到的，就是消费。尤其今天中午央妈一则消息——央行下发通知：摸底线上消费贷款流入楼市。叠加周末东莞、南京两地的地产调控，总不会都是巧合吧。





目前看，市场的解读非常直接——内循环首先就是提振消费，而提振消费，首先就要把高房价对于消费意愿的压制给解决掉。所以消费股要炒，所以房子要去火。说到这儿突然想到两点。





第一，内循环而言，这一次高层会议，会不会直接给第二产业——汽车来个松绑？

第二，此次央妈对于消费贷的查处，没提及股市，说实话，消费贷入股市的恐怕不在少数，这一纸文书，算是变相护盘了。





至少以目前的政策解读来看，内循环=灭楼市 兴股市。而我们之前给大家讲过，灭楼市本身就等于兴股市。所以中长期趋势，是真的不担心。只不过，短期而言，技术上的调整需求没有出尽，尤其量能上太过于乏力，不放量的前提下，还是要先看震荡了。



