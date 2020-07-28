隔夜美股收高，纳指涨1.67%，而A50则是开盘反弹1%，这些信号都助推今天早盘市场走出一轮反弹行情。但从早间市场的运行情况来看，反弹力度非常差。





整个早间成交量就没有任何放大，与周一的缩量几乎一致，这意味着，今天将是第二天成交萎缩至万亿一下。对于市场而言，长阴之后的震荡调整我们认为是正常的，但持续缩量本身对于人气会形成进一步的杀伤，这并不是强反弹形成的标记。





板块方面。





资金早盘涌向食品饮料，消费股再一次领跑，白酒股在汾酒、今世缘带动下走出反弹。但随后今世缘出现冲高回落。仍然是受制于量能。目前已经是明显的存量博弈特征，而消费股的再次启动，也表明了市场目前观望和保守的交易思维再一次占据主动。





而另一方面，在连续暴涨之后，金价跳水，黄金股今天也是全线高开低走跳水……现在市场进入存量博弈，一旦大家都开始讨论的时候，基本上就是情绪的高点，昨晚到今早基本上就是都在讨论黄金，结果就是见顶了！整个市场的轮动在提速。好看不好做的个股比比皆是。





相比之下，白酒这个被某部门点名的板块，反而成为了市场中最坚挺的品种，A股应该感觉到幸运。说归说，闹归闹，还是白酒最可靠。





资金方面没什么可讲的，北上继续轻微流出，目前的状态横盘不涨既是罪过，长阴之后横盘，大概率还是要下探的。虽然说整体市场我们通过多次分析给大家讲过，下方空间不大，但短线参与只能当做打短线，降低手中持仓的成本，不要恋战。



