收盘看市场，看到精选层的消息，简直就是惊险层——新三板精选层个股超6成破发，7成个股成交额不足1亿。能说什么呢，唯有哈哈哈哈哈。





毕竟新三板这么一个已经烂透了的市场，要搞什么精选层，感觉上是让投资者参与过于专业的垃圾回收事业啊。加上眼下注册制都已经来了，这样一个层层板板的落地，实在是看不到自嗨之外的亮点。如果说有任何意义，大概精选层就是在用钱告诉大家——注册制落地之后，新股破发会常态化。





而一想到这么个说明方式，抱歉，只剩下哈哈哈。





回到正经的大A股这边，当然，还是震荡。这个没有太多的意外，毕竟周五这么一根长阴线，实体部分创新低，尤其二次下探对于心理层面的压力还是太大。





而对外要防着老美背刺，对内很多人还在担忧经济内卷化。所以这个位置市场调一调，正常。





技术面上不少声音提到了成交量跌破万亿。人气回落是实情，对比上周，两市成交单日锐减4000亿，这个有一部分是离场观望了，有一部分是套牢装死了，修复需要时间。但另一方面，也证明了短期快速杀跌之后，市场趋于冷静了。接下来的市场，将会是一个充满可能性的市场，只在于，诱发变量的因素，从何而来。





目前看率先调整的科技股，有相当比例已经进入合理估值的支撑区间，甚至在估值切换之后，已经回踩到了21年估值预期的底部区间。继续下行的空间已经不大。





另一方面，本周政治局会议的定调成为政策层面最大的变量，市场短期的大幅度缩量，很可能也是在等待政策的落地。



