



外围来看，外媒报道，中美两国贸易谈判团队预计将于8月举行会谈。这个消息一出，我们再返回头去看，果然又是极限施压那一套，悉数历次谈判前，川总是总要出点幺蛾子的。只不过这一次动用了印度、英法澳等一系列小弟打手。





眼下看，周六中国驻休斯顿领事馆关门，今天早晨美国驻成都领事馆也已经降旗即将关门，双方都算平稳，目前没有进一步升级的迹象。





内部来看，讨论内循环的声音此消彼长。内循环是什么我们周末长文里面做了自己的解读，有兴趣的朋友可以关注一下我们微博的旧消息。我们给大家一个简单的逻辑：





第一，内循环不是闭关锁国，工业化文明之下想锁也锁不住。

第二，内循环还是要提升内需和提振消费。

第三，想要提振消费，就必须吧居民收入从高房价的枷锁下面解脱出来。

第四，抑制高房价，那么流动性泛滥和资产荒的矛盾就不会短期消除甚至会强化。

第五，能够接替房地产成为流动性蓄水池的只有股市。





所以逻辑梳理下来，大家能够明白，短期二次下探之后，人气自然是受伤，形态当然还要震荡，但方向和趋势我们反而是不担心的。





早盘看，板块方面：





黄金概念成为今天最强的板块，主要受益于黄金、白银价格的持续暴涨！在美元走软、全球货币宽松依旧、疫情存在不确定性、避险情绪挥之不去的背景下，已经有不少人在喊“金价突破2000美元/盎司只是时间的问题”。





但除此之外，市场再度切换，上周强势的军工股带头暴跌，sz300847(中船汉光)跌停；免税店、参股新三板、NMN概念等强势板块齐跌。中央掀起新一轮楼市调控，地产股普跌。人民日报强调抓好粮食生产、保障粮食安全，刺激农业股高开高走。





金价大涨，刺激黄金股；比特币突破1万美元，区块链概念普涨。 白酒股齐涨，sh600300(维维股份)涨停，带动大消费普涨。半导体为首的科技股暴涨，sz000066(中国长城)带头涨停，sz002049(紫光国微)冲击涨停。



