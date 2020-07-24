这个大阴线看得人有点懵啊。我们近期一直在提示大家市场以量能和主导品种来看，并没有完成调整，大概率还要震荡。但客观说，周五的大跌，幅度仍然是超出了我们以及整个市场的预期。





导致市场下跌的原因有两个。一个是我们外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。





其实昨天我们就在文章里面讲过——真的不是事儿。人家俄罗斯和美国互关领事馆，互相驱逐大使，都已经常态化了。当然中国相比于俄罗斯毕竟还是穿鞋的，所以情绪上面有恐慌正常。但大家从外交部的表态上还是能够看出一些有意思的内容——美国给我们72小时，我们其实没有具体的时间要求。因此这一次的表态，不应该简单的理解为撕破脸，而是通过强硬表态，寻求双方的让步。简单来说，关使馆不是目的，敦促对方恢复我们在休斯顿的使馆才是目的。





所以市场这么大反应也是服了。





第二件事儿，是盘中，一则关于特朗普将召开新闻发布会的消息在市场上广泛流传。该消息称，一定会有震惊中外的爆炸新闻。结果明眼人能够很快分辨出——这特么是一条假新闻啊，发布会在早上就召开了，而且没有毛的爆炸消息。





结果就是这么两个莫名其妙的消息，把市场又给吓瘫了，相比较而言，外围市场表现并不像A股这么极端。恒生指数以下跌2.19%收报，国企指数跌幅也只有2.38%，人民币贬值力度也不太大，美股期指更是没有太过负面的表现。





周五的杀跌不可谓不惨烈，但同时我认为大家从周五的杀跌中，还是要看到一些信号。





第一，基金的背后还是散户，风吹草动之下，对人气影响巨大。





第二，我们的官方部门，其实也应当学习老美的做法，把利空留给对方的开盘时间。





第三，监管部门应该对今天的第二个消息足够警惕。A股曾经在大空头手里吃过大亏，因此看得见的手不应该只关注如何降温，而同样应该打击谣言做空的行为，才能真正呵护出健康牛。





从今日盘面来看，很明显是空头们在制造这样的气氛。而且，存在一定概率是北上游资所为。一是他们比较方便获得外围信息；二是他们可以利用信息做空A50，并同时卖出A股；三是近两年外资对于A股的牵动作用越来越明显，持续的卖压可以增大恐慌情绪。





不过尽管如此，盘后看到消息的出清还是能够松一口气。市场第二根阴线对于趋势的破坏要更强于首次下跌，所幸调整未创新低，因此下周初的走势很关键，若不能强势反弹，不排除还要继续惯性下探，虽然空间不大，但仍然是需要耐心等待的时间。





中长期来说，目前我们仍然认为市场没有所谓走坏。仍然是牛回头的调整，只不过这一波牛市过于刚烈。但调整下来不是坏事，下周将是建仓点出现的时刻。



