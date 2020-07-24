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午后能否反弹看两大标杆品种

(2020-07-24 12:50:53)
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失业数据和疫情打压 ，导致美股收低纳指跌逾2%。而美股跳水，加上科创板被天量减持，直接导致今天A股的低开。当然，还有外交部宣布了撤销美国驻成都总领馆的设立和运行许可。简单说，就是把它关了。不过中美这点事儿之前我们讲过，正常，淡定。

尽管低开是很多朋友能够理解的，但低开之后的大幅度杀跌，估计又是让很多人坐不住，不过我认为仍然是近期盘面上早已经布局好的一场埋伏。就像我们反复给大家讲的，近期的大概率就是震荡。而震荡的下沿是首先看20线的。

既然牛市的调整多数以长阴为主，那么盘中的一步到位未尝不是正常的状态。

只不过这里面两个信号我认为需要大家警惕。

第一是外资再一次流出超百亿，这个可以解读为中美方面的消息影响下资金的观望情绪。但历次流出超百亿之后都还是以调整为主。

第二是本轮调整触及20线之后没有看到明显的放量信号，事实上长阴调整以来的反弹点，量能配合是一路转弱的。这预示着短期调整可能还未结束，市场不排除还有再探一探的可能。

板块方面，强势股尤其是科技股的调整最为强烈，科技是近期调整的主线，我们昨天和大家讲了。与之相比，军工作为消息影响下的强势品种，没什么太多解读空间。

我们认为市场接下来企稳，大家还是关注两个板块的支持，一个是消费，一个是金融。这里面前者是基金抱团的方向，后者是市场行情的标杆。这两个品种最能够反映市场情绪。

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