市场走出调整，没有超出之前给大家做出的判断。但这个意料之中的调整，传递出的信号其实是价值千金的，我们逐条来说





第一，证明外围施压对于A股的影响几乎可以忽略了。





美国这一轮压力的突然升级，应该说超出了市场所有人预期，这也是昨天A股、港股、A50、人民币汇率齐跌的原因。但隔夜来看人民币和A50已经率先稳住，今天来看，内地市场和恒生指数都也已经企稳，没有太大的影响。我们午评的时候举了俄罗斯的例子，比较早的，2007年，美国驱逐俄罗斯两名外交官，俄罗斯于08年对应驱逐美国两名武官；稍微近一点的，2016年，奥巴马宣布因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预总统选举而对其进行制裁，国务院驱逐俄罗斯35名外交人员，关闭驻马里兰和驻纽约的领事馆；2018年，针对前俄罗斯特工在英国被杀一事，美国驱逐数十名俄罗斯外交官，关闭驻西雅图领事馆；同年，俄罗斯展开反击，驱逐60名美国外交人员，关闭驻圣彼得堡领事馆。





搞了这么多次，也没见美俄断交，大可不必惊慌或者头脑发热。这一次矛头指向中国，虽然从剧情上来看是对武汉总领馆未能重启的“回击”，但在这个档口高调抛出话头，不难想象是有别的政治目的。不过总的来说，经过这一年多的博弈，灯塔国到底有多少底气，市场基本上都清楚，这么一个连伊朗都不敢动的纸老虎，市场已经懒得看他们表演了。





第二，20线成为了短期最重要的支撑。





市场全天最低3257，20线3250，基本上就算回踩到位开始反弹。这是本轮调整以来，指数第二次以20线作为企稳点。我们认为接下来可能会以3370的套牢平台为高位，20线为低位进行震荡整固，但注意一点，这两次的20线反弹并没有伴随放量，意味着这个支撑不足以托大，市场想要再来一轮强势上攻，需要有强势板块配合。





第三，资金仍然在高度抱团





很多人认为资金抱团是坏事，我们不这么想，突发利空的影响下，大家能看到今天大量机构报团的品种比如消费、尤其食品饮料，调整基本未见放量，这意味着机构资金并没有真正离场，甚至没有看空。这种情况，一方面确实印证了短期震荡的状态，另一方面其实也是对长期方向的肯定





第四，科技股调整仍然会是短期震荡的主旋律，重点看金融股表现。





午盘两个消息，一个是法国对于华为产品开始走英国的老路，要在2028年前排除华为产品。另一个是中信建投发布财报，中报业绩翻倍。这两个对于短期盘面会有一定影响。一个是华为尤其5G产业链，震荡仍然是不可避免的。另一个是我们之前讲过的，市场会重新确认牛市预期以及券商的业绩增量。戴维斯双击一旦开启，就是新一轮加速。



