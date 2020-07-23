很多人都认为今天的下跌，是隔夜外围的黑天鹅引发的。我说别特么给美国人贴金了。今天的下跌，本质上是A股自身调整的需要！





第一，A50在A股收盘后一度跳水，但昨夜今晨已经形成探底回升。港股的急跌源于4点收盘并没有充分反应消息

第二，隔夜美股基本上收涨，华尔街对于相关消息表现冷静。若真的是中美对抗的全面升级，断不会如此淡定。

第三，经过了长达接近两年的互相试探，市场对中美的底线基本上都很清楚，没什么太出乎意外的内容。





反而是看看市场，近期反弹始终未放量，这个我们多次提示了。金融股本应该作为先锋部队的但是始终打不起来，这个我们多次提示了。高位3370上方套牢盘压制，我们昨天给大家在收评里面点明了。长阴之后大概率会有一到两周的横盘周期，这也是我们在7月16日之后第一时间给大家分析的内容。





既然市场仍然按照我们的思路在进行演进，并且从点位上看，今天早盘最深3257，20线3250，基本上就算回踩到位开始反弹。那么我们的市场就应该拿出自信——这本质上就是A股自身调整需求带动的震荡，至于外围的因素，终究是纸老虎。中国想要做大做强资本市场，我们至少应该有这样的自信！！





那么行情现在的问题还是什么呢？是外资持续流出，是早盘的放量下跌缩量上涨。这些预示着短期还将有继续震荡的需求。





至于外围的事件，我觉得大家应该看看我们东北亚的老邻居——这种场合俄罗斯表示早就处变不惊了





比较早的，2007年，美国驱逐俄罗斯两名外交官，俄罗斯于08年对应驱逐美国两名武官；稍微近一点的，2016年，奥巴马宣布因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预总统选举而对其进行制裁，国务院驱逐俄罗斯35名外交人员，关闭驻马里兰和驻纽约的领事馆；2018年，针对前俄罗斯特工在英国被杀一事，美国驱逐数十名俄罗斯外交官，关闭驻西雅图领事馆；同年，俄罗斯展开反击，驱逐60名美国外交人员，关闭驻圣彼得堡领事馆。





搞了这么多次，也没见美俄断交，大可不必惊慌或者头脑发热。这一次矛头指向中国，虽然从剧情上来看是对武汉总领馆未能重启的“回击”，但在这个档口高调抛出话头，不难想象是有别的政治目的。





对于国内而言，暂时不用想这么多，短期市场极大概率借此调整。但其实看到昨天盘中的量能和表现，技术上调整的需求也早已经成熟。下方很可能沿着20日线做震荡横盘，周期在一到两周——这也符合历来牛市长阴后的震荡周期。反而是反弹大家要密切留意成交量变化，标杆板块仍然是券商，如果牛市逻辑未改也只应该是券商。



