市场今天估计又是几家欢喜几家愁。早盘大刀阔斧上涨，午后丢盔弃甲回撤，临近尾盘一轮跳水，还带量。估计不少朋友看着又蒙圈了。





读懂今天的行情，对于短期市场而言很重要。我觉得大家从几个方面入手。





第一，今天政策面的几个变化。





隔夜最大的消息应该是大领导的讲话。我们认为是近期市场最重要的定心丸。给大家解读以下关键词。所谓“更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策”与5月份的政府工作报告相比并没有大的变化，等于打消了市场对于7月底政治局会议货币政策收紧的担忧。而企业家座谈会上的讲话重点，我们总结为“打通国内大循环，关键核心技术攻关”说白了就两点——提振内需，科技创新。前者等于正面硬刚6月消费数据的疲弱，后者是给中美大背景下的科技担忧灭火。





这两个讲话，针对的恰恰是近期市场最担忧的几个点，虽然并不直接针对市场，但毫无疑问是一次精准的人气安抚。对于方向而言，大家可以放心了。





第二，市场层面今天迎来了两件事儿。





一个是上证综指新编制方案正式生效；二是科创板首批股票一年期限售股迎来集中解禁。我们先说解禁，首批解禁对于近期科创板的压制比较明显，不少大比例解禁的品种已经回调一周。但今天来看反而有利空出尽的意思。这里面比较典型的，像中国通号，既是科创板的权重股，也是本次解禁的主力，将释放7.21亿股，除此之外西部超导解禁数量2.68亿股，也能进入前三甲。但是这些权重今天虽然收跌，但却基本上都是低开高走的走势，人气上没有太大的拖累。





与之对应，上证新指数的生效，看上去市场的反馈并不激烈。但我们认为大家应该好好玩味一下这个政策。我们之前讲过，重编指数的意义，其实是让指数更好的反应A股核心资产或者至少是非垃圾资产的走势。不少朋友不太能理解这个意义，但我们简单说一个道理——若不是对牛市真的有迫切得如同任务一样的需求。何苦在这个位置推行指数的重编呢？





因此，从今天几个消息面的信号来说，我们认为是非常积极的。





第三，技术上以及从行业上看今天的冲高回落。





指数的上涨我们认为大家应该注意几个细节。





1.高点3381其实已经回到了前期高位平台内部，市场的午后回落毫无疑问是套牢盘压制下的技术反馈。





2.量能仍然是最重要的问题，早盘开盘半小时指数走得非常扭捏，真正的加速是在十点后，同时伴随了成交量放大。而午后放量终止，指数回调。量能仍然是市场最关键的因素。维持5000~6000亿水平的沪指没什么作为，再次启动，至少要有6500亿以上最好7000亿的放量。这需要时间。





3.券商仍然是目前市场中的标杆，今天的行情启动加速和回落，本质上对应了券商板块的发力（蚂蚁概念的财通涨停）和乏力（第一创业炸板后封板未果以及邻近收盘财通炸板）券商能否启动第二轮对于行情非常重要。这个之前写长文讲过，不赘述。









总的来说，给大家提炼一下。我们认为长期方向不用担心，近期市场的顾虑也随着讲话被打消，因此行情的下方是有支撑的，这也是尾盘指数跌下来回踩昨天震荡平台3320敢放量的原因。但短期而言，因为成交量无法放大，券商的二次逻辑尚未形成，因此市场还是存在震荡的需求。3380是短期重要压力位。





而指数震荡的背景下，市场板块的轮动会加速，像昨天热门的军工、煤炭、环保今天又瞎了。所以给大家的策略是抱住核心资产不要松手。这一点学员在我们的策略中应该是能体会到的。







