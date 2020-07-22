大领导的讲话成为市场的定心丸。一个“更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策”，等于打消了市场对于货币政策收紧的担忧。





对比5月份《政府工作报告》中的表述是：积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度。大领导这一次的表态完全没有收紧信号，之前市场担忧7月底的政治局会议，流动性会有所变化，但现在看不需要担心了。





另一方面，企业家座谈会，重点讲的国内大循环，关键核心技术攻关。说白了就两点——提振内需，科技创新。前者等于直接硬钢6月消费数据的疲弱，后者是给中美大背景下的科技担忧灭火。





这两点是市场近期最担忧的方向，也是上周一轮调整的核心因素。





这个讲话堪称一次手术刀般精准的人气安抚——应该值得各部门学习。





无论如何，讲话之下，市场人气开始逐步升温。开盘半小时虽然还有疲弱。但紧随其后蚂蚁+券商的sh601108(财通证券)涨停，打通人气。券商板块走出集体拉升。原本，这个位置券商启动还是会有所担忧。虽然我们说券商的行情明显未结束，但成交量不足是关键，市场这个位置拉券商是不成功则成仁，没那么多增量资金支持，如果券商不能激活人气，引来增量，完成市场重新放量的任务，那么最迟午后难免就要再一次回落。





不过目前看，量能方面市场完成非常好，10点钟开始放量。早盘北上资金流入近80亿。至少证明早盘反弹底气十足。接下来重点看午后成交能否跟进，临近收盘前半小时成交量有所回落。有钱没钱，仍然是关系到行情强度的最直接因素。





总的来说，就早盘上涨而言，相当强悍，金融股尤其券商的再次拉升，符合我们对于券商板块“风向标”的判断。技术上沪指和创业板通过四个交易日就收复了阴线更是彰显行情强度。



