过去一周暴跌的科创板今天暴涨，昨天上市的寒武纪暴涨29%，艾迪药业涨21%，天智航涨20%。除了蚂蚁金服上科创板的预期外，管理层有意降低科创板的门槛，以及近期连续大跌后反弹，也是重要的原因。





从个股上看，今天走势不能算弱。科创板的强势，加上新冠疫苗再获进展，刺激疫苗、医药股大涨；午后又有互联网医疗的利好，刺激医疗板块，成为今天创业板指大幅收涨的主要原因。而涨停个股数量上，又再一次几乎是百股涨停。





个股走势不弱，但指数上显然是差强人意。





昨天我们给大家在收盘后说了，强势反弹的背后有两个“弱”信号。





一个是成交放大相比于反弹幅度明显不足，证明要么是杠杆资金真的比例很高，要么是离场资金没有真的回来。都不是太好的迹象。





第二个是昨天作为利好直接助推的保险板块，新华和天茂的封板都很烂板





所以市场想要强势，今天这两点一定要有修复。但今天来看，蚂蚁金服上市预期带动着金融股大比例高开，但几乎全部都是冲高回落，直接控股受益的保险，整个板块都是翻绿下跌，只有人寿，顶着高开低走的假阳线，还是放了大量的，颇为难受。





券商方面方正证券涨停开盘到收盘变成-3%的跌幅，券商保险这么丑陋的走势，短期内一定是要伴随调整了。这基本上宣告指数层面的暴涨结束。





而成交量方面各大指数都是缩量，意味着立场资金还是在继续观望。按照我们的判断，看来市场还是要在接下来以震荡调整，来释放短期长阴之后的分化情绪。再靠后才是二次拉升的问题。方向定下来，操作上面大家就不要着急了，慢慢来。





好消息是今天酿酒和医药基本上都回归了正常水平。酿酒板块除了葡萄酒通葡股份和几家st品种，其余的都在红盘反弹，证明整个市场的机构资金目前反而都冷静下来，没有连续的杀跌。





与之相对的，昨天收到消息刺激的军工涨停潮，到今天是一碗大面。包括周末环保大基金刺激下的环保股也是如此。A股两大坑——环保加军工。我们在环保大基金第一时间做过解析，这个行业的问题不是没有资金炒作，而是盈利模式。目前看低估逻辑的持续性并没有市场想象中的好。也证明了资金确实是在收窄，于是仍然抱团在最强势逻辑最通畅的核心资产周围。





这同时说明了一个问题——皮之不存毛将焉附，A股这一轮行情，谁是皮谁是毛，谁先搭台谁才能唱戏，这个主次在这几天的剧震中表明的很清楚。





对于大家而言，接下来的震荡周期，是调仓的阶段。只要量能不放大，那么结构性行情会重新成为接下来一段时间的重点。我们给大家一个简单的思路来判断手中个股——可以不暴涨，但是要抗跌要耐涨——满足这个条件，至少是震荡行情中，可以持股等一等的信号。



