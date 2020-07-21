隔夜两个消息，一个蚂蚁集团计划上市，一个G7国家研究数字货币合作，直接将科技股打成了明星黄台，早盘带领市场反弹。





但我们昨天收盘的时候给大家说了，强势反弹的背后有两个“弱”信号。





一个是成交放大相比于反弹幅度明显不足，证明要么是杠杆资金真的比例很高，要么是离场资金没有真的回来。都不是太好的迹象。





第二个是昨天作为利好直接助推的保险板块，新华和天茂的封板都很烂板





所以要大家今天今天密切留意量能，若能通过昨天拉升，激发踏空资金进场，那么市场就此加速不难。但若无法继续放大，则不排除指数要以横盘震荡消化长阴线的影响。操作上就应该放缓。





但今天早盘来看，两小时市场成交与周一相当，甚至还有略微的萎缩。而金融股方面来看方正证券涨停价高开，截至收盘几乎吐掉了全部涨幅。而直接受益周末利好且直接控股蚂蚁集团的三家保险公司，都是高开低走翻绿，只有人寿一家苦哈哈的在支撑。





昨天的两个条件市场完成度都极差，按照我们的判断，看来市场还是要在接下来以震荡调整，来释放短期长阴之后的分化情绪。再靠后才是二次拉升的问题。方向定下来，操作上面大家就不要着急了，慢慢来。





好消息是今天酿酒和医药基本上都回归了正常水平。酿酒板块除了葡萄酒通葡股份和几家st品种，其余的都在红盘反弹，证明整个市场的机构资金目前反而都冷静下来，没有连续的杀跌。





与之相对的，昨天收到消息刺激的军工涨停潮，到今天是一碗大面。包括周末环保大基金刺激下的环保股也是如此。A股两大坑——环保加军工。我们在环保大基金第一时间做过解析，这个行业的问题不是没有资金炒作，而是盈利模式。目前看低估逻辑的持续性并没有市场想象中的好。也证明了资金确实是在收窄，于是仍然抱团在最强势逻辑最通畅的核心资产周围。





这同时说明了一个问题——皮之不存毛将焉附，A股这一轮行情，谁是皮谁是毛，谁先搭台谁才能唱戏，这个主次在这几天的剧震中表明的很清楚。



