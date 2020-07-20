周末的三个重磅利好——险资权益类提升上限+鼓励券商合并+延长交易时间的预期——直接引爆了今天的市场。





直接受益的金融股，展开今天盘面的第一轮拉升，国海、方正、西南涨停，而保险方面新华、天茂、人寿打板。





而受到险资权益类资产比例提升的利好影响，万亿险资增量资金的预期下，环保、地产、建材、军工等领域的大蓝筹被激活。这里面如果军工+环保还有消息面利好刺激的因素，那么地产+建材的组合就完全是因为低估+大蓝筹的大资金青睐方向。应该说不仅仅是低估品种的补涨需求，而是顺应了金融行业利好的直接受益者。





而午后，中芯国际启动拉升，这个早盘一度跌幅达到9%的科技巨头，之前被市场调侃为中国石油第二，眼下走出强势反弹，日内反弹幅度达到12%，直接激活了科技股的人气。





两点之后权重+题材的两开花，成为指数直接突破3300的关键。





市场堪称暴涨，再一次营造了一种刚出ICU就来大宝剑的感觉。果然牛市玩得是心跳，但今天这个上涨有两点美中不足，我认为大家需要特别留意。





第一，放量不够。指数暴涨，涨停股达到了150家，但量能不行，沪指仅仅放量超过周五水平。两市也仅仅1.2万亿。量能未放大，要么说明杠杆资金的比例真的很高，要么说明资金没有真的大比例回流。不论是哪一种（我们倾向于后者）对于反弹的判断都要打折扣。同时外资流出了30多亿，尤其是深股通的流出幅度很大。这不是好现象。





第二，今天最大的利好是在券商+保险。但保险股来看，除了人寿之外，新华保险和天茂集团的涨停都是烂板。资金非常不坚决。大概率明天就要开板分化。这对于行情又是一个压力。





因此总的来说，我认为这个位置还不是掉以轻心的时刻，大家要对市场有足够的警惕，尤其对于很多品种今天其实是缩量反弹，甚至严格说连反弹都算不上，就是个缩量高开的T字星。这样的反弹走势，短期内至少还有震荡的可能。





对于市场而言，目前最乐观的，还是通过赚钱效应，打通增量资金的正循环。但以历次牛市而言，长阴之后的反弹都需要时间酝酿。如果量能不能很快复苏，那么接下来不排除仍然是震荡消化的时间。但震荡即为机会，牛回头的判断不变，我们仍然认为大家应该珍惜目前的时间窗口。



