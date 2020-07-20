周末的消息面过于给力。





延长交易时间+鼓励券商合并，直接引爆了券商板块，尤其中信这种行业头部券商，本轮拉升明显未到位的，临近午盘被市场吧情绪点燃，开始启动二次拉升。





险资提高权益类比重的消息，直接引爆保险板块。人寿封板，天茂、新华一步之遥。周末我们重磅文章，长篇幅给大家做了重点分析。权益类上限这个消息，其实直接就凸显了监管对于市场的定位——牛市是绝对没有结束的。





而从险资总规模上说，去年年底险资20.6万亿的体量，按照几家大保险30%到35%——5%的比例提升，就是1.03万亿，直接就是万亿增量。而按照这一次银保监会给的标准，估计还有不少企业能够获得45%的定格比例，那么输入的增量就会更高。





我们在去年就给大家分析过，监管乃至于更高层，一系列鼓励社保养老金险资银行资金入市的操作，最大的信号，就是希望我们自己的资金成为这一波牛市中的受益者。因此牛市绝不会结束。只不过接下来的上涨，会尽可能的“慢牛”一些。





而从今天早盘来看，周末三道重磅利好之下，除了金融股，最直接被引爆的，就是环保、地产、建材、军工。





逻辑很简单，大蓝筹，尤其是低估行业，是险资最青睐的方向和品种，因此低估的启动不仅仅是补涨需求，同样是顺应了金融行业利好的直接受益者。





另一方面从监管上说，高估板块的调整以及低估行业的启动，其实隐含了政治正确的考量。这是资本与监管博弈的结果。



